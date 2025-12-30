Velká změna trestního zákoníku: Od roku 2026 konec vězení za alimenty i marihuanu
Od 1. ledna 2026 přestane být v Česku trestným činem neplacení výživného v méně závažných případech i držení marihuany pro vlastní potřebu. Novela trestního zákoníku otevře věznice zhruba 3 400 odsouzeným, výrazně omezí ukládání nepodmíněných trestů a místo mříží pošle pachatele častěji k peněžitým nebo alternativním trestům.
Od nového roku začne platit rozsáhlá novela trestního zákoníku. Podle ministerstva spravedlnosti má modernizovat trestání, ulevit přeplněným věznicím a lépe zohlednit skutečnou nebezpečnost jednotlivých činů. Největší pozornost vyvolává zrušení trestnosti u vybraných skutků, za něž lidé dosud končili za mřížemi.
Tisíce lidí na svobodu
Zásadní změna se týká neplacení výživného v případech, kdy dítě není ohroženo nouzí, a také držení konopí pro vlastní potřebu v zákonem stanoveném rozsahu. Tyto činy přestanou být trestné úplně. Lidé, kteří si za ně odpykávají trest, budou muset být propuštěni nebo jim soud trest zkrátí. Podle odhadů justice se změna dotkne zhruba 3 400 vězňů, přičemž většinu tvoří odsouzení za drogové delikty související s marihuanou.
Konopí bez trestu, ale s limity
Nový zákon umožní pěstování až tří rostlin konopí pro vlastní potřebu. Bez postihu bude i držení menšího množství sušiny, a to jak na veřejnosti, tak doma. Překročení těchto hranic už ale povede k řešení v přestupkovém nebo trestním řízení, podle rozsahu porušení zákona.
Peníze místo mříží
Velký důraz klade novela na rozšíření peněžitých trestů. Soudci je budou moci ukládat u většiny nenásilných trestných činů. Změní se také přepočet neuhrazené pokuty na náhradní trest – nově bude jeden den vězení odpovídat jedné denní sazbě, nikoli dvěma jako dosud. Cílem je, aby vězení zůstalo krajním řešením.
Kratší tresty a nové hrozby
Zákon zároveň umožní soudům v odůvodněných případech snížit trest pod dolní hranici sazby, pokud by součet trestů působil nepřiměřeně. Mění se i sazby za některé opakované majetkové delikty. Naopak přísněji se má nahlížet na nové formy kriminality, například na zneužití moderních technologií včetně takzvané deepfake pornografie.
Dětský certifikát přijde později
Součástí změn je také zavedení takzvaného dětského certifikátu, který má zabránit pachatelům vybraných násilných a sexuálních trestných činů v práci s dětmi. Tento nástroj ale nezačne platit hned, jeho účinnost se plánuje až od roku 2027.
