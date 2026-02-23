Spotřebitelé v Česku byli léta zvyklí na vejce prodávaná v chladicích zařízeních. To však změnila novela vyhlášky ministerstva zemědělství schválená loni v září. Mezi změnami bylo i zvýšení maximální teploty pro skladování vajec, z původních 18 na 24 stupňů Celsia.
V rámci Evropské unie je už běžnou praxí, že se vejce skladují a prodávají při stabilní pokojové teplotě, nikoli v chladu. Například v Německu či Rakousku jsou vejce standardně v regálech.
Pozor na změny teplot
Michaela Smolková z blogu Umíme jíst spotřebitelům vzkazuje, že není čeho se bát. „Prodej vajec mimo chladicí zařízení není krok zpět, ale naopak odraz toho, že dnes máme výrazně vyšší hygienické standardy než například před třiceti lety. Chovy jsou pod pravidelným veterinárním dohledem, probíhá systematická kontrola salmonel a celý distribuční řetězec je velmi přísně sledovaný,“ vysvětluje Smolková s tím, že naprosto klíčové je skladovat vejce bez teplotních výkyvů.
„Pokud jsou vejce po snášce skladována při konstantní teplotě a není porušena skořápka, riziko množení bakterií zůstává nízké. Problém může nastat spíše tehdy, pokud by se vejce střídavě chladila a následně zahřívala, což podporuje kondenzaci vody na skořápce a může usnadnit průnik mikroorganismů dovnitř,“ popisuje odbornice.
Jak s vejci zacházet doma?
Datum minimální trvanlivosti zůstává stejné, ať jsou vejce v obchodě chlazená nebo ne. „Po přinesení domů mohou spotřebitelé vejce skladovat při stabilní teplotě přibližně v rozmezí 5 až 24 °C, tedy jak v lednici, tak i mimo ni. Klíčové je, aby teplota výrazně nekolísala a vejce nebyla vystavena přímému slunečnímu záření. Pokud se rozhodnou pro uložení do lednice, je to zcela v pořádku, ideálně při teplotě kolem 5 až 8 °C a spíše ve vnitřní části lednice než ve dveřích, kde dochází k častým teplotním výkyvům.“
Speciální tip
Doporučuje se také skladovat vejce špičkou dolů, aby vzduchová komůrka zůstala nahoře a žloutek si déle zachoval správnou polohu i kvalitu.
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková
Nebezpečné teplotní šoky
Já se s novinkou v našich obchodech ztotožňuji. Vejce nepatří do ledničky, protože teplotní šoky jsou daleko nebezpečnější, než když je máme v jedné konstantní teplotě. Vejce mají, pokud jsou v suchém prostředí a v pokud možno konstantní teplotě – řekla bych takových osmnáct až dvacet stupňů, určitě minimálně tříměsíční trvanlivost.
Ať už jsem pracovala v Holandsku, Francii nebo Belgii – už dávno nekupuju vajíčka z ledničky, a vlastně ani nevím, jestli jsem je z lednice tady v těch zemích kdy vůbec koupila.
A domácí nemyju…
Slavná cukrářka doma chová vlastní slepice a domácí vajíčka po sbírání nemyje. „I když máme blátivější počasí a ta vajíčka jsou trochu špinavá, nemyju je, protože slepička je snesla s ochrannou vrstvou na skořápce. Pakliže ji omyjeme, vystavujeme vejce nebezpečí rychlejšího zkažení.“
A ještě jeden drobný poznatek Mirka van Gils k vajíčkové problematice přidává. „Když jsem se učila cukrařinu, tak když se vědělo, že se budou šlehat bílky, tak se nechávaly venku, protože měly daleko vyšší nášleh, lépe se s nimi pracovalo.“
Porotkyně pořadu Peče celá země Michaela Landová
O novince jsem nevěděla
Vidíte, to ani nevím. Na druhou stranu spousta obchodů je měla na prodejně na paletě už předtím. Já osobně s tím problém nemám, vždycky si vzpomenu na svoji babičku, která nikdy vajíčka do lednice nedávala. Další věc je, že v obchodech jsou obvykle vejce krátkodobě, neleží tam několik týdnů. Navíc v obchodech bývá poměrně chladno, v létě dokonce klimatizace. Myslím, že daleko důležitější je čerstvost a to, jak vajíčka lidé potom uchovávají doma.
Cukrář a porotce soutěže Peče celá země Josef Maršálek
Vzorem jsou babičky
Tohle pro mě není nic, čemu bych se jakkoliv podivoval. Obě babičky měly vejce celý život ve spíži. V Anglii ani ve Španělsku nejsou vejce v lednicích léta.
