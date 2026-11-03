Záznam z kokpitu zachytil okamžiky před pádem letadla na Floridě: „Dochází nám čas, do pr*ele!“
Soukromý letoun Learjet 60 se na Floridě zřítil k zemi z výšky přibližně deseti kilometrů. Celý pád trval pouhých 76 sekund. Co se během posledních okamžiků odehrávalo na palubě? Jeden z analytiků se pokusil sestavit rekonstrukci na základě dat z radaru, komunikace pilotů s řízením letového provozu i meteorologických snímků.
Letadlo s označením N722BD odstartovalo z texaského Austinu a mířilo na Bahamy. Na palubě bylo devět lidí. Stroj nejprve vystoupal do výšky asi 12,5 kilometru, nad Floridou pak klesl na přibližně 10,7 kilometru. Počasí se pořád zhoršovalo. V oblasti se tvořily bouřky, viditelnost byla špatná a vítr dosahoval v nárazech rychlosti až 35 kilometrů za hodinu. Posádka navíc začala hlásit turbulence a námrazu, uvádí analytik na síti X.
Drama v kokpitu
Pak se situace dramaticky zhoršila. Záznam komunikace s řízením letového provozu zachycuje poslední okamžiky, kdy piloti hlásili nouzový stav. Letoun se začal prudce propadat. „Zřítíme se na zem,“ zaznělo z kokpitu na zveřejněném záznamu na síti X. Řídící letového provozu se snažil posádku uklidnit a ujišťoval ji, že je stále na příjmu. V nahrávce měl zaznít také děsivý výkřik: „Do pr*ele, už nemáme čas!“ Podle údajů Flightradar24 se rychlost klesání nakonec vyšplhala na téměř 590 kilometrů za hodinu.
Co mohlo tak prudký pád způsobit? Autor analýzy upozorňuje na mimořádně nízkou teplotu kolem minus 47 stupňů Celsia. Podle jeho úvahy mohly v této výšce vznikat ledové krystalky, které se na křídlech nemusí zachytávat jako běžná námraza, mohou však ucpat důležité části letadla. Například snímače měřící rychlost a tlak vzduchu nebo některé části motorů. Data z radaru navíc podle rekonstrukce ukazují, že letoun vletěl přímo do bouřkového jádra. Z výšky přibližně 10,7 kilometru se dostal na zem za pouhých 76 sekund. Všech devět lidí na palubě zahynulo.
Kompletní přepis komunikace před nehodou
• Pilot: 722 Bravo Delta, letová hladina 350. Mírná turbulence, kolísání plus minus... dobře, teď 700 stop, 600 stop.
• ATC: ...Rozumím, jaká je venkovní teplota vzduchu?
• Pilot: Mínus 47 stupňů Celsia. Námrazu zvládáme, ale je tu mírná turbulence, letíme přímo na Freeport.
• ATC: Dobře, November 722 Bravo Delta, rozumím. Dejte vědět, kdybyste cokoliv potřebovali, právě vás navádím do svého vzdušného prostoru.
• Pilot: Děkuji, pokud budete mít informace o klidnějším letu, dejte nám vědět, 2 Bravo Delta.
• ATC: November 2 Bravo Delta, v mém prostoru by se to mělo uklidnit. Teď jste ještě poměrně daleko před ním, dále před vámi můžete očekávat klidnější podmínky.
• Pilot: Rozumím, 2 Bravo Delta. A teď nabíráme srážky. Potřebujeme stoupat, hm, do hladiny 370, pokud je to možné, 2 Bravo Delta.
• ATC: November 722 Bravo Delta, rozumím. Stoupejte a udržujte letovou hladinu 370, kvůli provozu netočte více doprava než stávajícím kurzem.
• Pilot: Stoupáme do 370, 2 Bravo Delta.
• Pilot: 722 Bravo Delta, klesáme do 8 000. Mayday, Mayday, klesáme rychlostí
10 000 stop za minutu!
• ATC: November 722 Bravo Delta, rozumím.
• Pilot: Vyhlašuji stav nouze! 722 Bravo Delta. Překročili jsme maximální rychlost, klesáme 20 000 stop za minutu!
• ATC: November 722 Bravo Delta, rozumím. Výška dle vašeho uvážení, dejte vědět, co potřebujete.
• Pilot: Narazíme do země! 722 Bravo Delta!
• ATC: November 2 Bravo Delta, jsem tady s vámi. Mluvte se mnou.
• Pilot: Klesáme... dvacet dva tisíc stop... a máme náklon 60... stupňů!
• ATC: November 2 Bravo Delta, rozumím...
• Pilot: Přitáhni! Přitáhni! Přitáhni! Jacku, dívej se ven! Dívej se ven!
• Pilot: Do prdele, ztrácíme kontrolu... (v titulcích: dochází nám čas)
• ATC: November 2 Bravo Delta...
• ATC: November 2 Bravo Delta, jak mě slyšíte?
• ATC: November 2 Bravo Delta, Miami...
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