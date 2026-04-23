Matku ubodal, syna (†12) podřízl, těhotnou dceru (†17) zastřelil: Masakr rodiny přežilo jen batole

Matku a dvě děti někdo doma svázal a popravil, přežilo batole.
Matku a dvě děti někdo doma svázal a popravil, přežilo batole.
Těla ležela svázaná v různých místnostech domu.
Matce i synovi pachatel podřízl hrdlo.
Thomas Cordell Jr. (†12)
Autor: Štepánka Grofová 
23. dubna 2026
13:45

Otřesný zločin vyšetřují v americké Alabamě. V rodinném domě někdo brutálně zavraždil matku a její dvě děti. Oběti svázal, každou zabil jiným způsobem a dům převrátil vzhůru nohama. Přežila jen osmnáctiměsíční holčička. Motiv zůstává nejasný.

K hrůznému nálezu došlo v pondělí 20. dubna v americké obci Wilmer. V domě našli mrtvou Lisu Gail Fieldsovou (†46), její dceru Keziah Lukerovou a syna Thomase Cordella Jr. Vyšetřovatelé popsali mimořádně brutální průběh vražd. Matku vrah ubodal a následně jí podřízl hrdlo, chlapci téměř uřízl hlavu a dívku v osmém měsíci těhotenství někdo zastřelil.

Všechny oběti měly ruce svázané za zády plastovými páskami a každou našli policisté v jiné místnosti. Podle vyšetřovatelů to značí, že pachatel či pachatelé postupovali systematicky. Místo činu poskytlo další zásadní vodítka. Dům byl podle šerifa Paula Burche prohledaný a věci rozházené. „Někdo tam něco hledal,“ řekl americkým médiím. Kriminalisté zároveň nevylučují, že se na útoku podílelo více lidí. 

Na tragédii se přišlo díky podezřelé aktivitě telefonu. Partner Keziah zaznamenal neobvyklý pohyb signálu v aplikaci pro sledování polohy a nedokázal se jí dovolat. Požádal proto svého otce, aby dívku zkontroloval. Právě on následně objevil v domě mrtvá těla a zavolal na tísňovou linku. Při vstupu do domu zároveň našel osmnáctiměsíční dítě, dceru zavražděné dívky. Malá holčička jako jediná útok přežila bez zranění.

Lisin manžel Nathan Fields napsal na facebooku, že nabízí 1 000 dolarů (zhruba 20 tisíc korun) každému, kdo mu poskytne jména podezřelých. „Oba jsme se konečně našli a možná to nebylo perfektní, ale ona byla a pomohla mi být lepší,“ prohlásil emotivně. Šok a smutek veřejně projevila i ženina sestra Katherine. „Nedokážu si představit, kdo by chtěl ublížit mé sestřeJe potřeba velmi, velmi zvráceného člověka, aby se podíval dvěma dětem do tváře a vzal jim život,“ dodala.

Vyšetřování zatím nepřineslo zásadní průlom. Šerif uvedl, že útok byl na rodinu cílený a veřejnosti bezprostřední nebezpečí nehrozí. Zvažuje se i možnost, že kvůli těhotenství dívky by případ mohl být posuzován jako čtyřnásobná vražda.

Matku a dvě děti někdo doma svázal a popravil, přežilo batole.
Matku a dvě děti někdo doma svázal a popravil, přežilo batole.
Těla ležela svázaná v různých místnostech domu.
Matce i synovi pachatel podřízl hrdlo.
Thomas Cordell Jr. (†12)

 

