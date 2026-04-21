Pozor na podvodníky na legendární pláži: Za jídlo vám naúčtují desítky tisíc, chytli se i Češi!
Pláž Copacabana v brazilském městě Rio de Janeiro patří mezi nejslavnější pohledy naší planety. Na bělostných píscích by si chtěl zadovádět asi každý z nás. Turisté si však i v této ikonické lokaci musejí dávat opravdu velký pozor. Je totiž líhní podvodníků. Místní prodejci si například za jídlo účtují až tisícinásobné částky, než které uvádějí! Nachytali se i Češi.
Čtyřkilometrová pláž Copacabana nepochybně patří mezi ty nejznámější pláže světa. Kousek ráje uprostřed Ria de Janeira je od roku 2012 dokonce i na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se tak o jednu z nejikoničtějších brazilských lokací. Ani to však podvodníkům nezabránilo praktikovat své řemeslo.
Jeden z posledních případů zahrnuje muže, který na pláži provozoval stánek s občerstvením. Například kebab u něj stál jen pouhých deset brazilských realů, tedy jen nějakých 40 korun. Místo toho však cizincům účtoval klidně doslova tisíckrát tolik. Za obyčejný kebab tak někteří zákazníci zaplatili v přepočtu přes čtyřicet tisíc korun.
K podvodu používal speciálně upravený platební terminál. Někteří jeho kolegové však ani termínál nepotřebují upravit a zkrátka neukazují zákazníkům účtovanou částku. Kromě předraženého kebabu vyvolal vlnu reakcí i příběh ženy, která si koupila kukuřici s máslem. Místo v přepočtu asi osmdesáti korun však žena podvodníkovi za drobnou svačinu zaplatila 80 tisíc. „Nerozumím portugalsky a všechna ta čísla mě zmátla,“ řekla podle deníku The Guardian.
Nachytali se i Češi
Tohoto konkrétního stánkaře už policisté zadrželi, nedělají si však iluze, že by pracoval sám. „Nad těmito pouličními prodejci není skoro žádný dohled. Kvůli tomu vzniká prostředí, kde se podobné zločiny dějí pořád,“ řekla podle deníku Independent vedoucí policie pro turisty Patricia Alemany.
Uvedla také, že mezi podvedenými byli kromě turistů z Velké Británie a Argentiny i Češi. Mezi největší rekordmany patří kromě kebabu a kukuřice případ, kdy dvojice mužů za dva nápoje zaplatila skoro 30 tisíc korun.
Jako u vás na salaši...