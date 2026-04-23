Dítě dvakrát vběhlo pod kola houkající policie: Řidiči brzdili na poslední chvíli
Nebezpečný moment na křižovatce v Mladé Boleslavi zachytila palubní kamera. Chlapec dvakrát vběhl přímo před projíždějící policejní auta se zapnutými majáky a donutil řidiče prudce brzdit. Do vozovky následně vstoupil i dospělý muž, za kterým se dítě znovu rozběhlo. Policie potvrdila, že vozy spěchaly k zásahu, a připomněla, že chodci musí takovým vozidlům umožnit bezpečný průjezd.
K dramatické situaci došlo v polovině dubna na křižovatce ulic U Stadionu a Havlíčkova. Policejní vozy projížděly se zapnutými majáky k zásahu, když jim do jízdní dráhy náhle vběhlo dítě. Řidič musel okamžitě brzdit, aby zabránil střetu. Chlapec stihl na poslední chvíli uskočit zpět.
Jen o okamžik později se nebezpečný moment zopakoval. Do vozovky vstoupil dospělý muž a hoch se za ním znovu rozběhl. Další projíždějící policejní auta tak musela znovu zpomalit.
Celý incident zachytila palubní kamera a řidič se rozhodl záznam zveřejnit na sociálních sítích. „Ukažte to doma dětem, před majákem to nikdy nestihneš! Ten mrňous se na začátku otočí doleva, kouká na to, jak rozhoukané, rozblikané auto přijíždí, a přes to všechno tam vběhne!“ napsal v příspěvku Jiří Svoboda.
Policejní auta mířila podle informací serveru Novinky k nahlášenému fyzickému napadení. Vozidla s právem přednostní jízdy mají při použití majáků a případně i sirény přednost a mohou projíždět křižovatkou i na červenou. Ostatní účastníci provozu jim musí umožnit bezpečný průjezd.
Případem se nyní zabývá městská policie v rámci interního řízení. Pokud by se prokázalo, že jednání chodců ohrozilo provoz, mohlo by jít o přestupek. Policie ČR událost neeviduje jako oznámený případ. Mluvčí Barbora Schneeweissová zároveň upozornila, že by bylo na místě ověřit, zda je dítě v pořádku, což ze záznamu není patrné. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by došlo ke střetu nebo zranění.
Těžko říci, kolik klukovi je, edukován by měl být hlavně z domova...ale, průměrná rodina řeší, bydlení, zaměstnání, peníze a až na posledním místě děti. Vidím, jak mámy kupují polotovary a děti nahrnou do tramvají a tam spolykají pizzy, umažou sebe i sedadlo a v klídku vystoupí. Rodiče stále někam spěchají, nespočinou s dětmi v klidu a pohodičce...a ti kteří to říkají, že jo jsou nejhorší....