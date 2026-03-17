Ruské slogany a lži! Jak vznikl oscarový hit? Pan Nikdo proti Putinovi riskuje všechno, aby se postavil zlu
Z provinčního ruského učitele se stal světovým režisérem, aniž to zamýšlel - vlastně díky Vladimiru Putinovi. Pavel (Paša) Talankin vylíčil, jak mu kremelská propaganda získala řadu světových ocenění včetně BAFTA, a teď dokonce Oscara.
„Paša žije v malém ruském městě a je oblíbeným učitelem na místní základní škole. Se začátkem invaze na Ukrajinu se náplň jeho práce zcela promění. Je nucen organizovat aktivity v souladu s novými válečnými osnovami a dokumentovat je na kameru,“ říká anotace filmu Pan Nikdo proti Putinovi.
„Každý den jsem musel natáčet, jak děti recitují slogany a učitelé opakují lži. A jednoho dne jsem si položil otázku, jestli mám morální právo ty záznamy smazat. Rozhodl jsem se, že ne. Jednou se lidé budou muset podívat zpět a pochopit, jak se to stalo,“ vylíčil sám Talankin z Karabaše, desetitisícového města na Urale. Snímek Pan Nikdo proti Putinovi nejen natočil a spolurežíroval, ale i prožil.
Záběry posílal do Dánska americkému dokumentaristovi Davidu Borensteinovi a nakonec z nich vznikl silný dokument.
„Koncem roku 2024, po více než dvou letech natáčení a korespondence, se Pašovi konečně podařilo uprchnout z Ruska. Celý tým se poprvé osobně setkal v Istanbulu,“ vylíčil na instagramu.
Do Turecka je pro Rusy snazší vycestovat oproti zemím EU. „Bylo vzrušující být konečně všichni pohromadě v jedné místnosti po tolika měsících šifrované komunikace, ale zároveň jsme byli všichni velmi nervózní. Neměli jsme tušení, jestli to vůbec bude fungovat.“
Film vznikl v koprodukci dánské společnosti Made in Copenhagen a české produkční společnosti PINK. V ČR film podpořil Fond kinematografie, Česká televize, Silke a Jaroslav Horákovi, Jan Barta, Libor Winkler, Serge Borenstein, Martin Vohánka, Jan Školník, Daniel Bergmann, Martin Palán, Hubert Palán, Max Skala (PSN), Ondřej Fryc, Michal Šaňák, Martin Hájek a Jan Vrzáček.
„Paša dnes žije v Evropské unii a doprovází snímek po světových festivalech. Jeho přítomnost při projekcích připomíná, že to není jen dokument o propagandě, ale i o odvaze a potřebě mluvit pravdu,“ říká producentka Alžběta Karásková.
O snímku pro Blesk promluvil i producent Radovan Síbrt. „Minimálně ukazuje, že Putinovi nejde o obranu míru, jak tvrdí, ale o militarizaci společnosti. Náš snímek může dodat odvahu těm, kteří se bojí. Když vidí, že někdo riskoval všechno, možná se přestanou bát i oni. A promluví. Přestanou mlčet,“ řekl Blesku.
Tvrdá kritika Putina
Snímek je dle něj o tom, co se v Rusku děje dál... „Ukazuje systematickou militarizaci společnosti i to, jakým způsobem jsou ve školách vymývány mozky dětem. Sledujeme příběh Pavla (Paši) Talankina, obyčejného muže a pomocného učitele z malého města na Uralu, který se rozhodne, že nebude mlčet. Zatímco ostatní sklánějí hlavu a plní příkazy shora, on se postaví systému. Vnímá děti jako nejzranitelnější část společnosti, a pokud jim ohneme mysl, budoucnost bude děsivá,“ upozorňuje producent.
A přidává další postřeh o oscarovém dokumentu. „Náš film není válečný snímek. Je to protiválečný film a zároveň příběh o odvaze jednotlivce. O člověku, který riskuje všechno, aby se postavil zlu,“ říká Síbrt a dodává: „Film tvrdě kritizuje ruské vedení, politiku Vladimira Putina, ale zároveň je to příběh o lásce k vlasti a o tom, že skutečné vlastenectví znamená nést odpovědnost.“
Úspěšná festivalová cesta
Dokument Pan Nikdo proti Putinovi absolvoval mimořádně úspěšnou festivalovou cestu. Byl uveden na více než stovce mezinárodních přehlídek, z toho 21 v USA a přes dalších 80 po celém světě.
Ze soutěžních festivalů si odnesl 14 hlavních cen a tři zvláštní uznání. Získal např. zvláštní cenu poroty na Sundance a ocenění z festivalů Cinetopia (USA), Biografilm (Itálie), Docs Barcelona (Španělsko) či ZagrebDox (Chorvatsko). Za nejlepší dokument ho vyhlásila i Britská akademie – dostal cenu BAFTA.
K vidění je za poplatek například na webu karlovarského festivalu. V úterý 5. května ho pak slibuje odvysílat Česká televize.
