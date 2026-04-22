Hromadná otrava ze sushi! V restauraci se nakazilo sto hostů

Nezdravá jídla, o kterých si všichni myslí, že zdravá jsou.
Nezdravá jídla, o kterých si všichni myslí, že zdravá jsou.  (Autor: iStock.com)
Autor: Martin Lisičan - 
22. dubna 2026
18:29

Asi sto lidí se ve Švédsku otrávilo po požití oblíbeného lososového nigiri. Nešťastníky sužovaly silné bolesti břicha, někteří museli vyhledat lékařskou pomoc. Zřejmě zkaženého lososa měly podávat dvě restaurace v Lerumu a Flodě.

K hromadné otravě došlo v jihozápadní části Švédska. Hosté si ze dvou restaurací odnesli i obrovské střevní potíže.  „Máme asi stovku hlášení a přicházejí další. Někteří lidé jsou chápaví, jiní ne. Ti, kteří jsou nemocní, jsou samozřejmě velmi naštvaní, což je pochopitelné,“ citoval server Sweden Herald zástupce jedné z restaurací.

Zdrojem nákazy byl podle všeho zkažený losos, ze kterého kuchaři připravovali hned několik druhů jídel. Obě restaurace se hostům omluvily, v rámci hygienického opatření také uzavřely své pobočky. 

Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země