Hromadná otrava ze sushi! V restauraci se nakazilo sto hostů
Asi sto lidí se ve Švédsku otrávilo po požití oblíbeného lososového nigiri. Nešťastníky sužovaly silné bolesti břicha, někteří museli vyhledat lékařskou pomoc. Zřejmě zkaženého lososa měly podávat dvě restaurace v Lerumu a Flodě.
K hromadné otravě došlo v jihozápadní části Švédska. Hosté si ze dvou restaurací odnesli i obrovské střevní potíže. „Máme asi stovku hlášení a přicházejí další. Někteří lidé jsou chápaví, jiní ne. Ti, kteří jsou nemocní, jsou samozřejmě velmi naštvaní, což je pochopitelné,“ citoval server Sweden Herald zástupce jedné z restaurací.
Zdrojem nákazy byl podle všeho zkažený losos, ze kterého kuchaři připravovali hned několik druhů jídel. Obě restaurace se hostům omluvily, v rámci hygienického opatření také uzavřely své pobočky.
