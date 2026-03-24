Otrava na základce v Havířově: Šest dětí skončilo v nemocnici
Šest žáků havířovské školy skončilo v nemocnici. Údajně užili léky na spaní a začali mít vážné příznaky otravy. Policie případ vyšetřuje a kriminalisté zajistili odběry biologického materiálu.
V jedné z havířovských škol propukla v úterý odpoledne panika. U šesti žáků se objevily příznaky otravy. Policie a záchranáři vyjeli na místo poté, co pracovník školy nahlásil, že se děti necítí dobře.
„Mezi ošetřenými byli tři chlapci a tři dívky. Všichni ve věku 12 až 13 let. Dle dostupných informací měli užít farmaka určená k léčbě nespavosti. V době zásahu byly děti mimo ohrožení života, jevily však příznaky jako nevolnost, zvracení a spavost, jeden z chlapců měl oběhové potíže,“ přiblížil jejich zdravotní problémy mluvčí záchranářů Lukáš Humpl pro TN.cz.
Naštěstí nebyly ohroženy na životě. Záchranáři všechny děti ošetřili a převezli je do nemocnic. Dva chlapce do karvinské nemocnice, zbylé čtyři do havířovské nemocnice. Policie případ nadále vyšetřuje a kriminalisté zajistili odběr biologického materiálu u postižených dětí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.