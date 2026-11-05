Popravená Pikeová přežila smrtící injekce: Vražedkyně má rakovinu!

Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
5. listopadu 2026
05:00

Americká vražedkyně Christa Pikeová, která v září přežila dva pokusy o popravu smrtící injekcí, trpí rakovinou krve. Právníci teď upozornili, že právě její vážné onemocnění mohlo způsobit, že pro ni byla aplikace smrtící injekce mimořádně bolestivá. Bolesti podle dostupných informací přetrvávají i měsíce po neúspěšné popravě.

Pikeová sdělila, že do popravčí místnosti vstoupila připravená zemřít v pokoji, a probudila se sama a zmatená na nemocničním lůžku. „Od té noci nebyla jediná chvíle, kdy bych necítila bolest. Bolí mě tělo. Bolí mě paže. Bolí mě ruce. Bolí mě v krku. Pořád mám potíže mluvit. A ta bolest není jen fyzická. Bolest je i v mé mysli a v mé duši,“ uvedla.

Vražedkyně má rakovinu

Jak uvedl server People, právníci už několik měsíců před popravou varovali, že smrtící injekce bude pro vražedkyni obzvláště bolestivá. Pikeová totiž trpí vzácnou formou rakoviny krve, která způsobuje výrazně zvýšený počet krevních destiček. Podle právníků tak u ní hrozilo zvýšené riziko plicního edému, tedy hromadění tekutiny v plicích, které může vyvolat bolestivý pocit dušení a tonutí.

Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Krimi Bývalý vládní pilot v Nové Bani zastřelil syna!? Šokující zjištění

Na život po datu popravy podle svých slov nepomýšlela. „Hluboce mě zraňuje neschopnost, která tolik lidí dostala do této strašné situace. Stále myslím na rodinu své oběti a na strašnou bolest a ztrátu, které museli vytrpět,“ poznamenala Pikeová.

Poděkovala zdravotníkům, kteří jí zachránili život, i lidem, kteří k ní byli laskaví. „Nevím, proč jsem tu noc přežila. Nevím, co bude dál. Některé dny je těžší najít naději než jiné,“ doplnila.

Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.

Pohřeb zavražděné družinářky Elišky (30.10.2026)
Krimi Pohřbili zavražděnou družinářku Elišku H. (†61): Záhadný vzkaz nad rakví! Zachránila cizí život?

Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se podle AP ještě nikdy nestalo. Protokol státu Tennessee pro popravy stanoví, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.

Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.

 

Video se připravuje ...
Muž obviněný z vraždy za rozčtvrcení ženy řekl, že se přizná výměnou za sendvič, hranolky a pepsi
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.

Témata:
nemocpopravarakovinaTennesseebolestChrista Pikeová
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ponížení Arichtevy v přímém přenosu: Tohle si Benoni mohl klidně odpustit
Ponížení Arichtevy v přímém přenosu: Tohle si Benoni mohl klidně odpustit
Aha!
Poznáte, že vaše dítě ve škole trpí? Šikana se přesunula na mobily a terčem bývají i učitelé
Poznáte, že vaše dítě ve škole trpí? Šikana se přesunula na mobily a terčem bývají i učitelé
Dáma
Hledáte hřejivý svetr na listopad? Volnější střih opticky protáhne postavu a sedne i po porodu
Hledáte hřejivý svetr na listopad? Volnější střih opticky protáhne postavu a sedne i po porodu
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
Ropa prudce zlevňuje. Brent po volbách v USA spadl pod 100 dolarů za barel
Ropa prudce zlevňuje. Brent po volbách v USA spadl pod 100 dolarů za barel
e15
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Reklama
ZNÁMKY Slavie: Ayaosi se vyrovnal hvězdám, Suleiman za očekáváním. Zima? Úroveň LM
ZNÁMKY Slavie: Ayaosi se vyrovnal hvězdám, Suleiman za očekáváním. Zima? Úroveň LM
iSport
Kdo tu koho vlastně manipuluje? Skandální dokument o Theranos a nahá seznamka
Kdo tu koho vlastně manipuluje? Skandální dokument o Theranos a nahá seznamka
Reflex