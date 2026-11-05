Popravená Pikeová přežila smrtící injekce: Vražedkyně má rakovinu!
Americká vražedkyně Christa Pikeová, která v září přežila dva pokusy o popravu smrtící injekcí, trpí rakovinou krve. Právníci teď upozornili, že právě její vážné onemocnění mohlo způsobit, že pro ni byla aplikace smrtící injekce mimořádně bolestivá. Bolesti podle dostupných informací přetrvávají i měsíce po neúspěšné popravě.
Pikeová sdělila, že do popravčí místnosti vstoupila připravená zemřít v pokoji, a probudila se sama a zmatená na nemocničním lůžku. „Od té noci nebyla jediná chvíle, kdy bych necítila bolest. Bolí mě tělo. Bolí mě paže. Bolí mě ruce. Bolí mě v krku. Pořád mám potíže mluvit. A ta bolest není jen fyzická. Bolest je i v mé mysli a v mé duši,“ uvedla.
Vražedkyně má rakovinu
Jak uvedl server People, právníci už několik měsíců před popravou varovali, že smrtící injekce bude pro vražedkyni obzvláště bolestivá. Pikeová totiž trpí vzácnou formou rakoviny krve, která způsobuje výrazně zvýšený počet krevních destiček. Podle právníků tak u ní hrozilo zvýšené riziko plicního edému, tedy hromadění tekutiny v plicích, které může vyvolat bolestivý pocit dušení a tonutí.
Na život po datu popravy podle svých slov nepomýšlela. „Hluboce mě zraňuje neschopnost, která tolik lidí dostala do této strašné situace. Stále myslím na rodinu své oběti a na strašnou bolest a ztrátu, které museli vytrpět,“ poznamenala Pikeová.
Poděkovala zdravotníkům, kteří jí zachránili život, i lidem, kteří k ní byli laskaví. „Nevím, proč jsem tu noc přežila. Nevím, co bude dál. Některé dny je těžší najít naději než jiné,“ doplnila.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se podle AP ještě nikdy nestalo. Protokol státu Tennessee pro popravy stanoví, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.
Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.
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