Dědu na oslavě roztančila píseň »Zůstávám naživu«: Chvíli nato zemřel

Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Autor: Martin Lisičan - 
7. listopadu 2026
14:45

Vito (†97) z Kalifornie na konci října náhle zemřel během své narozeninové oslavy. Krátce před svou smrtí přitom trsal na slavný disko hit „Stayin’ Alive“ od skupiny Bee Gees. Chvíli před šokujícím odchodem se podařilo zachytit jednomu z hostů.

Vito ke svým 97. narozeninám uspořádal halloweenskou párty. Dědu v hojné společnosti přátel překvapil čokoládový dort a červené víno. „(...) Když jsem se ho zeptala na tajemství tak dlouhého života, řekl mi, že je to nikdy nepít levný alkohol,“ citoval slova sousedky deník New York Post.

Pekařku mimo jiné překvapilo, jaká až mladistvá energie z oslavence vyzařuje. Na sociálních sítích zveřejnila video, kde Vito trsá na legendární píseň „Stayin’ Alive“ (Zůstávám naživu, volný překlad red.). 

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Senior na oslavě narozenin zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Zdroj: Sociální sítě

Video na sociálních sítích nasbíralo už více než 10 milionů zhlédnutí. Zdálo se, že si senior oslavu skvěle užívá. Když mu ale o několik minut později chtěli oslavenci popřát vše nejlepší, Vito na večírku náhle zemřel. „Měl nějaké zdravotní problémy, jejichž závažnost jsme nevěděli. Zemřel pokojně za doprovodu své oblíbené hudby,“ uvedl jeho kamarád. 

Tento muž si užíval život naplno až do poslední chvíle. Ve 24 letech jsem s ním nedokázala držet krok,“ dodala již zmíněná pekařka. 

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Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.
Senior zemřel krátce po písni Stayin’ Alive.

Témata:
dědatanecUSAVIDEOvitoslavnostKaliforniesmrtBee Gees
Martin Lisičan
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