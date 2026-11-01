Bývalý vládní pilot v Nové Bani zastřelil syna!? Šokující zjištění
Rodinná hádka na chatě na Slovensku skončila smrtí. Muž tam měl revolverem zastřelit vlastního syna. Podezřelým je přitom uznávaný bývalý stíhací pilot a někdejší šéfpilot vládní letky, za svou kariéru získal řadu ocenění. Policie ho zadržela a případ vyšetřuje jako vraždu.
K tragédii došlo v noci na sobotu 31. října na chatě na okraji slovenského města Nová Baňa. Otec (76) se tam měl pohádat se svým synem (†51). Hádka skončila výstřelem z revolveru. Kulka měla mladšího z mužů zasáhnout do hrudníku.
„Krátce před půl čtvrtou ráno jsme na místo vyslali posádku rychlé lékařské pomoci. Operátor tísňové linky 155 prováděl telefonickou resuscitaci,“ uvedla pro TV Markíza mluvčí slovenských záchranářů Petra Klimešová. Přes veškerou snahu se muže zachránit nepodařilo. Přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt.
Šokující zjištění
Podezřelým je přitom muž s pozoruhodnou minulostí. Dlouhá léta patřil mezi uznávané slovenské letce. Nejprve působil jako stíhací pilot, později se vypracoval až na šéfpilota vládní letky slovenského ministerstva vnitra.
Za kniplem profesionálně sedával až do roku 2017. Během své kariéry získal řadu ocenění včetně prezidentského kříže za přínos letecké dopravě. V Nové Bani patřil mezi známé a vážené osobnosti. Město ho dokonce v minulosti pozvalo na besedu v rámci projektu Osobnosti města.
Policie vyšetřuje vraždu
Policie potvrdila, že při konfliktu mezi příbuznými jeden z mužů utrpěl smrtelné střelné zranění. „Vyšetřování případu převzal krajský vyšetřovatel, který zahájil trestní stíhání ve věci zvlášť závažného zločinu vraždy. Osoba podezřelá ze spáchání skutku byla policií zadržena,“ informovala policejní mluvčí Petra Kováčiková.
Co přesně hádce předcházelo a proč otec údajně obrátil zbraň proti vlastnímu synovi, zatím není jasné. Podle slovenských médií mohl sehrát roli také alkohol, policie to však nepotvrdila. Kriminalisté okolnosti střelby dál vyšetřují.
Slovenští otcové mají dost svérázný vztah ke svým synům. U nás jeden slovenský estébák vykopnul svého syna na tehdy válčící Krym, ať ho raději zabijí, než aby něco vykecal o tom, jak taťka získal ty své miliardy.