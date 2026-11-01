Bývalý vládní pilot v Nové Bani zastřelil syna!? Šokující zjištění

Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Autor: Štěpánka Grofová - 
1. listopadu 2026
18:21

Rodinná hádka na chatě na Slovensku skončila smrtí. Muž tam měl revolverem zastřelit vlastního syna. Podezřelým je přitom uznávaný bývalý stíhací pilot a někdejší šéfpilot vládní letky, za svou kariéru získal řadu ocenění. Policie ho zadržela a případ vyšetřuje jako vraždu.

K tragédii došlo v noci na sobotu 31. října na chatě na okraji slovenského města Nová Baňa. Otec (76) se tam měl pohádat se svým synem (†51). Hádka skončila výstřelem z revolveru. Kulka měla mladšího z mužů zasáhnout do hrudníku.

„Krátce před půl čtvrtou ráno jsme na místo vyslali posádku rychlé lékařské pomoci. Operátor tísňové linky 155 prováděl telefonickou resuscitaci,“ uvedla pro TV Markíza mluvčí slovenských záchranářů Petra Klimešová. Přes veškerou snahu se muže zachránit nepodařilo. Přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt.

Pohřeb zavražděné družinářky Elišky (30.10.2026)
Krimi Pohřbili zavražděnou družinářku Elišku H. (†61): Záhadný vzkaz nad rakví! Zachránila cizí život?

Šokující zjištění

Podezřelým je přitom muž s pozoruhodnou minulostí. Dlouhá léta patřil mezi uznávané slovenské letce. Nejprve působil jako stíhací pilot, později se vypracoval až na šéfpilota vládní letky slovenského ministerstva vnitra.

Za kniplem profesionálně sedával až do roku 2017. Během své kariéry získal řadu ocenění včetně prezidentského kříže za přínos letecké dopravě. V Nové Bani patřil mezi známé a vážené osobnosti. Město ho dokonce v minulosti pozvalo na besedu v rámci projektu Osobnosti města.

Policie vyšetřuje vraždu

Policie potvrdila, že při konfliktu mezi příbuznými jeden z mužů utrpěl smrtelné střelné zranění. „Vyšetřování případu převzal krajský vyšetřovatel, který zahájil trestní stíhání ve věci zvlášť závažného zločinu vraždy. Osoba podezřelá ze spáchání skutku byla policií zadržena,“ informovala policejní mluvčí Petra Kováčiková.

Co přesně hádce předcházelo a proč otec údajně obrátil zbraň proti vlastnímu synovi, zatím není jasné. Podle slovenských médií mohl sehrát roli také alkohol, policie to však nepotvrdila. Kriminalisté okolnosti střelby dál vyšetřují.

Požár hotelu Hořec v Krkonoších. (1. 11. 2026)
Krimi Požár hotelu v Krkonoších! Evakuace a několik zraněných

Video se připravuje ...
Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
revolverotec a synvýstřelrodinná oslavaSlovenskopolicievraždaTV MarkízaNová BaňasmrtBanskobystrický krajkonflikt
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Karel Vohnout ( 1. listopadu 2026 19:33 )

Slovenští otcové mají dost svérázný vztah ke svým synům. U nás jeden slovenský estébák vykopnul svého syna na tehdy válčící Krym, ať ho raději zabijí, než aby něco vykecal o tom, jak taťka získal ty své miliardy.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Už mají náhradu za Bouškovou! Je to vdova po legendárním herci
Už mají náhradu za Bouškovou! Je to vdova po legendárním herci
Aha!
Týdenní horoskop od 2. do 8. listopadu: Lvy čeká syndrom vyčerpání, Vodnáře hádka s partnerem
Týdenní horoskop od 2. do 8. listopadu: Lvy čeká syndrom vyčerpání, Vodnáře hádka s partnerem
Dáma
Tohle svým dětem rozhodně nevařte! 10 šílených &#039;pokrmů&#039;, kterými šokovali rodiče na síti
Tohle svým dětem rozhodně nevařte! 10 šílených 'pokrmů', kterými šokovali rodiče na síti
Maminka
Šatník podle minimalistek: Těchto 5 kousků vám zjednoduší každé chladné ráno
Šatník podle minimalistek: Těchto 5 kousků vám zjednoduší každé chladné ráno
Ženy
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Moje zdraví
Černý říjen pro Moskvu. Rusko ztratilo přes 54 tisíc vojáků, nejvíce od začátku války, tvrdí Zelenskyj
Černý říjen pro Moskvu. Rusko ztratilo přes 54 tisíc vojáků, nejvíce od začátku války, tvrdí Zelenskyj
e15
Fén dosloužil? Než koupíte nový, tohle byste měli vědět
Fén dosloužil? Než koupíte nový, tohle byste měli vědět
Reklama
Skuhravý: Uražené hráče nenávidím, s některými mi došla trpělivost. Hrajeme o záchranu!
Skuhravý: Uražené hráče nenávidím, s některými mi došla trpělivost. Hrajeme o záchranu!
iSport
Babiš bere zpátečku. Po boji o veřejnoprávní média musí uklidňovat vlastní hnutí
Babiš bere zpátečku. Po boji o veřejnoprávní média musí uklidňovat vlastní hnutí
Reflex