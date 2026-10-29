Nález lidské nohy v Postoloprtech: Šlo o vraždu?

ilustrační foto.
ilustrační foto.  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
29. října 2026
17:26

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení kvůli nálezu lidských ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. Věc prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle starého trestního zákona. Policejní orgán se zatím zabývá nálezem části jedné končetiny, řekla ve čtvrtek náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Lidské kosterní pozůstatky objevili na začátku října dělníci při developerské výstavbě v areálu bývalých kasáren. V části staveniště se kvůli nálezu zastavily práce a místo začali zkoumat archeologové. Podle informací serveru Aktuálně.cz se našla část lidské nohy.

V Postoloprtech vojáci Československé armády zabíjeli internované civilní obyvatele německé národnosti. Dne 4. června 1945 tam postříleli a v masových hrobech pohřbili nejméně 763 lidí z Postoloprt a okolí. Podle některých odhadů bylo obětí více než 2300. „Zatím nemáme žádné informace, které by potvrzovaly skutečnosti, o kterých se spekulovalo, že se jedná o hromadný hrob a tak dále,“ řekla Doušová. Bývalý vojenský areál byl zbořen v roce 2017, od léta tam začala bytová výstavba.

Poctivý popelář Martin Tempel (34) z Plzně odevzdal půl milionu, který nalezl v odpadcích. Primátor města ho ocenil stříbrnou medailí.
Plzeň V odpadcích našel vyhozené dědictví: Popelář Martin odevzdal půl milionu a dostal medaili

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Nález miny ve Vysočanské ulici.
Zdroj: Blesk.cz - David Malík

Témata:
okres Lounyvraždatrestný činkomunismusPostoloprtystátní zástupcetrestní řízeníČeskoslovenská armáda
Martin Lisičan
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