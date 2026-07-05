Znepokojivý případ z Děčínska: Chlapec (13) plánoval útok nožem na náhodné lidi!
Na Děčínsku řeší kriminalisté mimořádně znepokojivý případ. Malý chlapec (13) údajně připravoval útok nožem, při kterém chtěl bodat do náhodných lidí. Policie zakročila ve chvíli, kdy na internetu narazila na příspěvky. Ty naznačovaly, že by svůj ďábelský plán mohl brzy uskutečnit.
Teenager prý zveřejnil příspěvek, v němž se oháněl tím, že má připravené nože a chystá se s nimi vyrazit do ulic. Vyšetřovatelé proto hrozbu nepodcenili a okamžitě zahájili kroky, které zabránily děsivé tragédii.
Není trestně odpovědný
Kriminalisté nyní celý případ prověřují jako podezření z přípravy vraždy. „Mohu potvrdit, že byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci osoby mladší 15 let,“ uvedla pro CNN Prima NEWS státní zástupkyně z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Klára Kubátová. Kvůli nízkému věku chlapce policie ani státní zastupitelství nezveřejňují bližší informace. Jisté však je, že probíhá rozsáhlé vyšetřování, během kterého policisté vyslýchají svědky a analyzují všechny zajištěné důkazy.
Do případu se kromě policie zapojili také sociální pracovníci, psychologové a škola. Odborníci posuzují psychický stav dítěte, rodinné zázemí i to, zda může představovat riziko pro své okolí. Protože dítě mladší patnácti let není podle českých zákonů trestně odpovědné, nehrozí mu klasický trest. Pokud se ale věcí bude zabývat soud, může rozhodnout například o ochranném psychiatrickém léčení nebo ústavní výchově. O dalším postupu rozhodne státní zástupce po dokončení vyšetřování.
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