Muž se zastal dívek, žena ho pobodala: Sousedé po útoku v Klášterci žádají ochranu

Autor: Štepánka Grofová 
19. května 2026
09:18

Měl se zastat několika dívek a během chvíle skončil v péči lékařů. Na sídlišti v Klášterci nad Ohří došlo v sobotu ke krvavému útoku, po němž musel pro zraněného muže přiletět záchranářský vrtulník. Obyvatelé domu teď přiznávají obavy a říkají, že se bojí o své děti.

Na sídlišti v Klášterci nad Ohří zasahovali v sobotu 15. května večer policisté, záchranáři i vrtulník letecké záchranné služby. Podle informací CNN Prima News konflikt před panelovým domem odstartovala hádka mezi ženou (37) a mužem (34). Lidé z okolí tvrdí, že muž se zastal několika dívek ve věku kolem deseti až dvanácti let.

Policie uvedla, že žena byla v době útoku pod vlivem alkoholu. Podle kriminalistů vytáhla z kabelky kuchyňský nůž, nejprve jím na muže mířila a následně ho bodla do oblasti hrudníku. Poté z místa odešla. Zraněný muž ještě dokázal dojít do domu a nastoupit do výtahu. Tam ale zkolaboval. Na místo dorazily záchranné složky a nedaleko dětského hřiště přistál vrtulník.

Sousedé mají strach

Podezřelou policisté po činu vypátrali a zadrželi. Stíhána je za těžké ublížení na zdraví, vazbu na ni však soud neuvalil. V případě odsouzení jí hrozí tři až deset let vězení.

Napětí na sídlišti ale nekončí. Obyvatelé domu přiznávají, že mají po útoku obavy. Jedna ze sousedek televizi řekla: „Měli by nám teď dát policajty do vchodu, z té ženské máme strach a bojíme se o naše děti.“

Štěstí v neštěstí

Záchranáři muže převezli do traumacentra v Ústí nad Labem. Nakonec měl velké štěstí. Podle lékařů nůž nepronikl hlouběji do hrudní dutiny a nezasáhl životně důležité orgány. Následně byl propuštěn do domácího léčení.

