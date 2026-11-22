Češi vyrážejí do lesů za magickými houbičkami: Pan Lukáš popsal hororový zážitek
Houbařská sezona pomalu končí, v lesích se ale můžeme najít jiné úlovky. Lysohlávky lákají lidi, kteří touží po halucinogenních zážitcích. Účinky magických houbiček však mohou být děsivé a policie před sběrem varuje. Pan Lukáš z Pardubic Blesku popsal, jakou noční můru po jejich užití zažil.
Hlavní houbařské sezoně už pomalu odzvonilo, na scénu se ale dostávají lysohlávky. Za magickými houbičkami vyrážejí na podzim do lesů lidé, kteří touží po zážitcích jako z jiného světa. Lysohlávky jsou známé halucinogenními účinky a slibují změněné vnímání reality. Jenže pozor! Jejich účinky mohou být nepředvídatelné a místo příjemných pocitů můžete zažít horor!
Hrozí vězení!
Policie České republiky před sběrem takzvaných magických houbiček důrazně varuje. Lysohlávky totiž obsahují halucinogenní látku psilocybin, která může vyvolat silné změny vnímání, dezorientaci a nepředvídatelné psychické stavy. Právě kvůli ní se jim přezdívá magické houby nebo lidově „houbičky“.
Psilocybin je v České republice veden jako psychotropní látka a běžné rekreační užívání ani samosběr lysohlávek nejsou povolené. Od letošního roku sice existuje možnost jeho využití v medicíně, ale pouze na specializovaných zdravotnických pracovištích a za přísného dohledu lékařů. „Nejedná se tedy o legalizaci rekreačního užívání lysohlávek ani o povolení běžného užívání halucinogenů,“ upozorňuje policie. Rozhodně to neznamená, že si člověk může vyrazit do lesa a nasbírat si zásobu na víkend.
Lukáš popsal horor
Podle trestního zákoníku může navíc neoprávněný sběr hub znamenat trestný čin. Za takové jednání hrozí až rok vězení. Pokud jde o větší rozsah, trestní sazba může vystoupat až na tři roky. A to není jediné nebezpečí, které na nezkušené sběrače číhá. Lysohlávky si totiž mohou splést s jinými houbami, které nemají žádné omamné účinky, zato mohou být smrtelně jedovaté. „Významným problémem je také možnost záměny hub nebo neznámý obsah účinných látek. Uživatel často neví, jak silný účinek může konkrétní houba vyvolat,“ varuje policie.
S hororovým zážitkem po užití lysohlávek se Blesku svěřil pan Lukáš z Pardubic. Ten popsal, jak se mu obrátil svět vzhůru nohama. „Najednou jsem vůbec nevěděl, jak se napít. Dokonce i obyčejná sklenice vody pro mě představovala neřešitelný problém. Všechno kolem mě se začalo měnit v jakousi rosolovitou hmotu. Čas i prostor přestaly existovat. Ztratil jsem pojem o tom, kde jsem, kdo jsem a co se se mnou vlastně děje. Bylo to, jako bych se propadl do jiné dimenze, ze které nebylo úniku,“ popsal děsivou zkušenost.
https://youtu.be/1qNK3dQES6I?si=Bw5HxHtWg0424w03 tady v tomto videu je test Armády ČR s lysohlávkami a je to mazec.. jinak lze vyhledat na YouTube Lsd česká armáda na drogách