Dohra po masakru na radnici v Chřibské: Na policisty spadl strom
Pořádné překvapení zažili policisté, kteří v pondělí večer hlídkovali před městským úřadem v Chřibské na Děčínsku, kde se odehrála krvavá tragédie. Na auto, ve kterém zrovna seděli, spadl strom se zbytky vánočních ozdob. Ohledání na místě střelby je ukončené, policisté se tam v úterý vracet již nebudou. V nemocnici zůstávají dva zranění, čtyři byli propuštěni do domácího léčení. Úřad je uzavřený.
Vánoční strom nevydržel silný poryv větru a sletěl přímo na policejní dodávku. Uvnitř v tu dobu seděli policisté. Bylo velkým štěstím, že se jim nic nestalo. Strom, na kterém byly ještě vánoční ozdoby, odstranili hasiči.
Pondělní tragédie ve Chřibské všemi otřásla. Střelec, který měl podle místních problémy s drogami a již dříve vyhrožoval vystřílením obce, se ozbrojený vypravil na městský úřad. Tam zastřelil údržbáře, zranil šest lidí, z toho tři policisty a následně spáchal sebevraždu.
Matka útočníka, která na úřadě údajně též pracuje, se měla zachránit skokem z okna. „Motivem střelce byly pravděpodobně vztahové problémy,“ uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. Podle místních prý vinil úřad ze smrti kamaráda, údajně bratra své partnerky. Ten se měl předávkovat.
Před vstupem do úřadu střílel útočník údajně na auto starosty. Toho pak uvnitř postřelil, podle syna má zranění nohy a ramene. V nemocnicích skončilo celkem šest lidí, dva s průstřelem hrudníku zůstávají v ústecké nemocnici, čtyři zraněné lékaři propustili v pondělí do domácího léčení.
Podle policistů je možné, že jedna zraněná žena byla zasažená střelou ze služební zbraně. „K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce po té, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," uvedla policie. Střelbou se tak zabývá GIBS.
Na místě pomáhali i interventi z týmu posttraumatické péče včetně psycholožky hasičského sboru. „Poskytli 20 intervencí a konzultací občanům Chřibské,“ informovali hasiči. Policie zřídila krizovou linku, jejíž činnost v pondělí večer ukončila. Obrátilo se na ni asi 30 volajících. Nadále se lidé jakkoli zasaženi útokem či s podněty pro vyšetřovatele mohou obracet na linku 158.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe měl v době tragického incidentu tři.
Městský úřad zůstává uzavřený. „Po zpřístupnění našeho úřadu policií ČR začneme postupně likvidovat škody, uklízet, opravovat, zajišťovat poškozené technické i jiné vybavení tak, abychom mohli co nejdříve obnovit provoz celého úřadu. Vzhledem ke stavu kanceláří, to však bude v řádu několika dnů," uvedlo město na svém webu.
Reagovalo i na spekulace, zda šlo tragédii předejít. „Nešlo, jsme malý obecní úřad a do začátku tragické chvíle jsme vedli normální pracovní úřední den, kdy jsme byli otevřeni veřejnosti,“ dodalo město. Další informace úřad poskytne jako prohlášení na webových stránkách a sociálních sítích Facebook a Instagram.
to vypadá, že ho policajti sestřelili samopalem vzor 24