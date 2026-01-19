Střelba na úřadu v Chřibské: Vražda a sebevražda kvůli vztahovým problémům?!
Policie zasahuje v obci Chřibská na Děčínsku. Na úřadu došlo ke střelbě! Podle předběžných informací zemřel muž a útočník, dalších 6 lidí utrpělo zranění. Mezi zraněnými jsou tři policisté a starosta obce Jan Machač.
„V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě,“ uvedla v pondělí dopoledne policie na X. Záchranáři na místo vyslali také vrtulník.
Útočil syn úřednice?
Střelce policie eliminovala. Útok si vyžádal život jednoho muže. Po smrti je i sám útočník, zastřelil se sám. „Minimálně jedna žena je zraněná těžce“, uvedla policie s tím, že celkem je zraněných 6 osob. Dva lidi s prostřeleným hrudníkem přijala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, čtyři zraněné nemocnice v Děčíně, řekla ČTK Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Mezi zraněnými jsou i tři policisté a starosta obce Jan Machač.
Podle dostupných informací měl útočník střílet z ilegálně držené zbraně. Motivem měly být podle prvotních informací vztahové problémy. Obětí je zaměstnanec úřadu. Jak uvedl server iDNES, podle místních útočil místní narkoman a syn jedné z úředníc. Matka při útoku syna vyskočila z okna.
Pro televizi CNN Prima News promluvil také syn zraněného starosty. Starostu měla kvůli rozhovoru navštívit jistá paní. Chvíli před útokem se ale potkala se střelcem. „(...) On jí začal vyhrožovat, že pokud neodejde, tak se jí taky něco stane,“ řekl syn starosty s tím, že jeho otce útočník střelil do nohy a do ramena.
Podle zdroje Blesku se policisté cestou k zásahu dozbrojovali v Ústí na celnici. „Zastavily tam dvě auta policistů a brali si helmy a samopaly,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.
K události vyjíždějí také policejní psychologové, kteří jsou připraveni poskytnout dotčeným psychologickou pomoc a podporu. Oblast kolem městského úřadu na náměstí policie uzavřela. Zřízena byla linka krizové intervence: 974421158. Upřímnou soustrast pozůstalým vyjádřil také premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel.
Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.
