Posun v případu utýrané Miušky (†7 měs.): Soudce neměl slitování
V případě tragického úmrtí malé Miušky (†7 měs.) došlo k významnému posunu. Bezbrannou holčičku utýrali lidé, kteří ji měli chránit a připravit jí láskyplný domov. Místo toho zažívala malá holčička peklo na zemi. Soudce pro ohavný čin neměl špetku pochopení a poslal krkavčí matku a jejího druha do vazby.
Nepochopitelný čin už několik dní otřásá Slovenskem. Mladý pár přivezl děvčátko do nemocnice s tím, že má potíže s dýcháním. Všímaví lékaři, ale objevili na těle Miušky modřiny, odřeniny, a dokonce zraněný konečník. Okamžitě přivolali policisty, kteří zadrželi matku i jejího druha.
Soudce neměl slitování
V sobotu tyrani předstoupili před soud a ten s nimi neměl žádné slitování. Poslal je do vyšetřovací vazby, kde budou mít dostatek času se nad svými odpornými činy zamýšlet. Soud o vzetí do vazby trval přibližně hodinu, uvedl deník Nový čas.
Obviněný Dávid během eskortování ztratil řeč a zakrýval si tvář před veřejností papíry. Hlavu skláněl k zemi a na dotazy novinářů neodpovídal a odvracel zrak. Matku Miušky přivedli jiným vchodem.
„Vzhledem k tomu, že nemám souhlas od klientky, nebudu se dále k věci jako obhájce vyjadřovat,“ byl skoupý na slovo obhájce obviněné ženy Viliam Kutenič. Podobně dopadl i její partner.
Dávid nebyl otcem Miušky
Evina známá navíc sdělila, že Dávid nebyl biologický otec Miušky. „David nemá dobrou pověst, lítal v drogách. Těžko říct, jestli na děvčátko žárlil nebo mu přeplo,“ svěřila se pro deník Pluska.sk.
