„Oznámila, že jí demoluje zařízení a prosila o rychlý příjezd hlídky městské policie. Ta přispěchala během chvíle a ze všeho nejdříve uslyšela mužův křik,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Třicátník se trhaně se pohyboval a vykřikoval výhrůžky. Strážníci uklidnili jeho matku, která rozrušením sotva popadala dech, a přivolali zdravotníky. Do péče si převzali jak ženu, tak i jejího syna.
„Muž byl mírně opilý a podle matky si zřejmě dal i marihuanu. Několik dní přitom údajně vynechával předepsanou dávku léků na schizofrenii. I před strážníky se hádal s hlasy, které slyšel ve své hlavě,“ popsal situaci mluvčí.
Záchranáři ho proto za asistence hlídky převezli do psychiatrické nemocnice, kde se potvrdilo užití drog. Žena se rozhodla přespat u své kamarádky. Případ bude mít dohru ve správním řízení.
VIDEO: Zfetovaný řidič za volantem projížděl Brnem
