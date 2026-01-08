Týrání malého Ignáce má dohru: Krkavčí matka si půjde sednout
Případ krutého týrání nevinného chlapce dospěl ke konci. Matka, která utekla s malým dítětem ze spárů tyranského přítele, připravila synovi místo vřelého domova ještě větší peklo na zemi. Nyní se malý Ignác dočkal spravedlnosti. Krkavčí matka byla za ohavné činy odsouzena ke třem letům vězení.
Případ otřásl Polskem roku 2024. Malý Ignác tehdy utekl z domova nahý, na sobě měl pouze boty. Prochladlý a vyhladovělý prosil kolemjdoucí o vodu.
Místo domova peklo na zemi
Později se ukázalo, že útěk pro něj byl jediným vysvobozením. Pod slovem domov znal jen urážky, bití, hladovění, ponižování, škrcení a zavírání do skříně.
Matka, která ho měla chránit, se zachovala tím nejkrutějším způsobem a proměnila se v bezcitnou bestii, která se na ohavných činech sama podílela.
Podle vyšetřovatelů byla hlavní pachatelkou partnerka matky Patrycja J., ke které utekla od tyranského přítele. Chlapeček ani tentokrát nepoznal, co je to pocit bezpečí.
Spravedlnost pro Ignáce
Matka chlapce, Julia B., násilí nejen nezastavila, ale sama se na týrání podílela. Okresní soud v Gliwicích uznal Julii B. vinnou ze zanedbání péče a týrání dítěte a odsoudil ji k trestu tři roky a šest měsíců vězení.
Rozsudek zatím není pravomocný. Prokuratura se proti němu odvolala s tím, že uložený trest považuje za příliš mírný, a žádá pět let odnětí svobody.
Proces s partnerkou matky, Patrycjou J., která je obviněna z týrání dítěte se zvláštní krutostí, nadále pokračuje samostatně.
Soud se zabývá také tím, že žena tyranizovala i samotnou Julii B.
Ignác i další dvě děti Patrycji J. jsou nyní umístěny v pěstounské péči. Žádné z dětí nebylo svěřeno biologickým příbuzným.
♦️ hned na první pohled ‼️