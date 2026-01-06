„Její jednání bylo jasně prokázané,“ řekl soudce Jan Kasal. Alenu R. potrestal ročním vězením. Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou.
Vše začalo v roce 2016. Senioři prodávali chalupu v Bohdašicích na Sušicku. Alena R. měla zájem, ale nikdy s nimi neuzavřela písemnou kupní nebo nějakou jinou smlouvu.
Pak začala činit kroky, které seniorům znemožňovali nakládat s jejich chalupou a proti jejich vůli je donutit, aby nemovitost prodali jen jí a za nižší cenu. Podávala šikanózní žaloby a na jejich základě nechávala vyznačovat do katastru nemovitostí k chalupě plomby a poznámky spornosti.
I přes podmínku pokračovala
Za vydírání jí soud v Praze potrestaly v roce 2021 tříletou podmínkou a další soudy trest potvrdily. To Alenu R. ale neodradilo a dál manželům měla ztrpčovat život. Za vydírání od prosince 2020 do července 2022 tak opět skočila u soudu a tentokrát už jí soud poslal do vězení.
„Obžalované přitížilo, že v trestné činnosti pokračovala i přes své první odsouzení a také výše věku poškozených, kteří její jednání museli snášet. Trest jsem udělil na spodní hranici trestní sazby,“ dodal Kasal. Aleně H. hrozilo za vydírání 6 měsíců až 4 roky vězení. Soudce také manželům přiznal odškodnění za nemajetkovou újmu, každému 100 tisíc Kč.
Na místě se odvolala
Alena R. obžalobu z vydírání odmítla. „Necítím se vinná. Nechtěli mi to prodat proto, že můj bývalý manžel dělal kampaň proti mně,“ řekla u soudu.
Na otázku soudce Jana Kasala proč celá léta dávala k soudům žaloby a domáhala se toho, aby s vámi uzavřeli kupní smlouvu, reagovala. „Jsem přesvědčená, že když si tady řekneme, že si koupím od vás chalupu a podáme si na to ruku, tak že to platí,“ řekla Alena R.
U soudu se neustále odvolávala na ústní smlouvu. „S majiteli nemovitosti jsem jí měla uzavřenou. Platí stejně jako ta sepsaná,“ tvrdila Alena R. Ta se na místě odvolala, rozsudek tak není pravomocný.
