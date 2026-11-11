Starší muž si nejdříve v automatu vyzvedl peníze a pak vyrazil do hypermarketu na okraji Plzně. Tady ale při nákupu tři bankovky v celkové hodnotě pět tisíc korun ztratil, vypadly mu z kapsy.

„Naštěstí je u regálu s nápoji objevila jiná zákaznice a ta se obrátila na strážníky, kteří hotovost převzali,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. To už se ale na služebně městské policie rozdrnčel telefon.

„Volala žena (62), která peníze postrádala a zjišťovala, zda už se náhodou nenašly,“ uvedla Pužmanová.

Poctivý popelář Martin Tempel (34) z Plzně odevzdal půl milionu, který nalezl v odpadcích. Primátor města ho ocenil stříbrnou medailí.
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Přišla pro peníze

Vzápětí sem rázná manželka dorazila. „Dokázala, že jde skutečně o jejich peníze. Nalezenou hotovost přesně popsala a v telefonu ukázala výpis z internetového bankovnictví. Ten potvrzoval výběr odpovídající částky a souhlasil také čas transakce, který strážníkům uvedla,“ vysvětlila Pužmanová.

Manželova nepozornost tak tentokrát neměla vážnější následky. Pět tisíc korun se díky poctivé nálezkyni vrátilo zpět do rodinné peněženky.

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Zdroj: MP Plzeň