Poklidnou neděli narušili dobrovolným hasičům ze Stráže na Tachovsku statný hlodavec. Bobr, který je u nás přísně chráněný, se totiž zakousl do vzrostlých olší.
„V dopoledních hodinách byla jednotka vyslána k technické pomoci na železniční trať v katastru obce Borek. V blízkosti kolejiště se nacházely tři olše silně nahlodané bobrem, které bezprostředně hrozily pádem na trať,“ popsali hasiči z JSDH Stráž na sociální síti.
Hasiči se na místě dohodli, že kvůli bezpečnosti zastaví na železniční trati provoz. Nakloněné a bobrem nahlodané tři olše, pak pokáceli a rozřezali motorovou pilou.
Zastavení provozu na železniční trati nebyla jediná mimořádná událost na Tachovsku ve spojitosti s bobry. Letos v létě hlodavci zaměstnali policisty na jedné ze zahrad v Tachově.
„Přijeli jsme oznámení, že neznámý pachatel pokácel několik stromků a dva z nich navíc odnesl,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.
Vyšetřování netrvalo dlouho, důkazy byly jasné. „Ukázalo se, že pachatelem byl bobr, který žije v nedaleké řece a stromky zřejmě nutně potřeboval na výstavbu nové hráze,“ dodala Vršecká.
VIDEO: Plzní si to štrádoval bobr. Odlovili ho strážníci.