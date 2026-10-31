Tragédie na Tachovsku: Řidič narazil do stromu a zemřel, žena skončila v nemocnici

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
31. října 2026
09:37

Sobotní ráno skončilo tragicky u obce Sytno na Tachovsku. Řidič osobního auta vyjel krátce před pátou hodinou ze silnice a čelně narazil do stromu. Svým zraněním na místě podlehl, jeho spolujezdkyně skončila v nemocnici. Příčiny nehody vyšetřují kriminalisté.

U obce Sytno na Tachovsku v sobotu 31. října ráno havarovalo osobní auto, které vyjelo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič vozu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Zraněná byla i jeho spolujezdkyně. Doprava na silnici 605 byla v okolí nehody omezená, nyní je už silnice opět zcela průjezdná, informovala ČTK krajská policejní mluvčí Barbora Kunešová.

„Dnes krátce před 5:00 došlo k tragické dopravní nehodě, tentokrát u obce Sytno na Tachovsku. Řidič, ročník 1974, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a po projetí pravotočivé zatáčky vyjel s vozidlem mimo vozovku, kde čelně narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. V autě s ním byla ještě spolujezdkyně (ročník 1975), která utrpěla zranění a byla převezena do zdravotnického zařízení,“ uvedla Kunešová.

Pro bližší příčinu smrti byla u řidiče nařízena soudní pitva a věc si na místě převzali tachovští kriminalisté.

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Zdroj: Policie ČR

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