Vše začalo tím, že po obci Svatá Kateřina na Tachovsku běhali čtyři psi. „Přijeli z psího útulku z Tachova a tři odchytili. Při hledání čtvrtého našli právě tenhle chov psů,“ řekl starosta Svaté Kateřiny Martin Ábel. Na místo se tak vypravili veterináři, policisté, zvířecí záchranáři i hasiči.
„Jednoho psa po druhém jsem se snažil dostat z klecí a dřevěných krabic za pomoci páčidla, k dalším jsem se prostřihával. Nikdy bych nevěřil, že to zažiju. Štěně a pes uvízli pod podlahou staré kůlny. Museli mi pomoci hasiči. Za použití hydraulických nástrojů se nám podařilo udělat dostatek místa, aby šli osvobodit,“ popsal otřesné podmínky Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata.
Nikdy nebyli venku
„Jsem přesvědčený, že šlo o výkrmnu, kde psy chovali na jídlo. Jejich ubikace tak, jak byly udělané, vůbec neumožňovaly vstup dovnitř a odchod ven. Nebyli to psi, kteří by byli někdy vyvenčení,“ dodal Prokeš.
„Co asi museli prožívat? Strach, nemoci, bolest, bitky mezi sebou a na konci nůž a hrnec s olejem,“ dodal Prokeš.
Očima prosili o záchranu
„Viděli jsme ty prosebné oči a volání, ať už je odtamtud dostaneme pryč,“ uvedla pohnutě Gabriela Jägerová z tachovského útulku U Šmudliny. A tak se i stalo.
Dvě feny, psa a malá štěňata si převzal útulek Tlapky v naději v Horšovském Týně na Domažlicku. Sedm psů a pět kohoutů skončilo v péči v tachovském útulku.
Překvapení pro místní
O špatných podmínkách, ve kterých psi živořili, místní podle starosty nevěděli. „Psi nedělali žádný kravál a po večerech neštěkali. I pro sousedy bylo překvapení, že tam nějaký zásah byl,“ dodal Ábel.
Při zásahu byl zvířecí záchranář plný vzteku a cloumaly s ním emoce. „Tlumočníkovi jsem řekl, ať přeloží chovatelce, co si o ní myslím, když tohle dělá, že má psy na jídlo. Začal mi vysvětlovat, že u nich je to normální, že jiný kraj jiný mrav. V tu chvíli jsem musel odejít,“ přiznal Prokeš.
U nás nelze psa porazit kvůli masu
V Česku žádný zákon nezakazuje jíst psí maso, ale s porážkou je to jiné. „Pes není hospodářské zvíře. Jeho porážka by mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu týrání zvířat,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.
„Když by psa zabili v zemi, kde to je povolené na konzumaci a to maso si někdo přivezl do Česka, může se tu sníst beztrestně. Ale u nás nejde beztrestně porazit zdravého psa, aby ho někdo snědl,“ vysvětlila Vršecká.
„Vím od kolegů, co tam byli, že podmínky pro chov psů byly velice špatné, proto jsme přistoupili k jejich odebrání,“ řekl Richard Bílý z plzeňské krajské veterinární správy. To jestli byli psi určeni ke konzumaci, je domněnka, kterou majitelé nepotvrdili. „Nevylučuji, že by to tak ale mohlo být,“ dodal Bílý.
