„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždu ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ uvedli policisté na síti X.
Kvůli věku podezřelé i stavu vyšetřování je policie na další informace skoupá. „Dívka byla ještě v neděli zajištěna a po provedených úkonech následně na základě rozhodnutí soudu umístěna do diagnostického ústavu,“ dodali policisté.
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