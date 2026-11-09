„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždu ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ uvedli policisté na síti X.

Mladíka (17), který pobodal náhodnou běžkyni u Boleveckého rybníka v Plzni, zachytila kamera. Krmininalisté čin vyšetřují jako pokus vraždy, mladík je ve vazbě. (10. říjen 2026)
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Kvůli věku podezřelé i stavu vyšetřování je policie na další informace skoupá. „Dívka byla ještě v neděli zajištěna a po provedených úkonech následně na základě rozhodnutí soudu umístěna do diagnostického ústavu,“ dodali policisté.

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Mukařovský masakr. Michael Galez brutálně vraždil, protože se s ním rozešla přítelkyně
Zdroj: Videohub