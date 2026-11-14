Náhon protékající Rybářskou ulicí je novým bobřím teritoriem. „Berou tu stromy jeden po druhém, tady i v sousední Mařádkově ulici!,“ hlásí místní obyvatelka Karla Gotzmannová. Narušené stromy ohrožují blízký domov seniorů či opavskou věznici.

Podle Jiřího Vaníčka z odboru životního prostředí se bobři ve městě „rozjeli“. „Jde o věc posledních dní. Jsme na ně zvyklí na jiných místech, ale v centru to musíme řešit. Porušených je šest mladých stromů a jeden větší o obvodu 80 cm. Pracovníci technických služeb už stromy ochránili pletivem,“ řekl.

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Obsadili řeku Moravici

Hlášení o mimořádné bobří aktivitě přicházejí ze všech koutů Opavska. Celé rodiny vodních hlodavců jsou na řece Moravici v oblasti opavské části Kylešovice. Řeku Opavu obsadili téměř až po Ostravu, nejvíce je lidé pozorují u Holasovic. Stromy u donedávna klidného rybníku u zámku Raduň jsou už také podle místních pod jejich čerstvým náporem.

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Výjimečně se smí lovit

Přestože je bobr evropský v Česku veden jako zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený, jeho počty rostou, jsou to již vyšší tisíce. Stahuje se i do měst a leckde s ním lidem dochází trpělivost.

V místech, kde se dají očekávat kvůli jejich aktivitě velké škody, lze povolit mimořádný řízený odlov. Volný lov bobra je u nás zakázán. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR žije v současnosti v Česku možná až 20 tisíc bobrů.

VIDEO: Plzní si to štrádoval bobr. Odlovili ho strážníci.

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Plzní si to štrádoval bobr. Odlovili ho strážníci.
Zdroj: MP Plzeň

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Bobři v centru Opavy kácí stromy už i městského náhonu.
Bobři v centru Opavy kácí stromy už i městského náhonu.
Autor: Blesk:Michal Charbulák