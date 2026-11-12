Na příčnou flétnu hrál Adam Konůpka od šesti let. S mladší sestrou Julinkou si často hráli na koncerty a chlapec při nich dirigoval. „Hudbou mu umožnila unikat do vlastního světa. Přijetí na konzervatoř měl být další krok, jak se zlepšit a otevřít si cestu do velkých orchestrů,“ líčili chlapcovi rodiče.
V září měl flétnista nastoupit ke studiu, měsíc předtím vše přetrhla šokující událost. Aniž by přišly jakékoli varovné signály, Adam se pokusil v srpnu o sebevraždu! Oběsil se v pokojíčku! Život mu zachránili v ostravské Městské nemocnici, ale upadl do vigilního kómatu.
Nevnímal, měl jen otevřené oči
„Přijali jsme ho ve stavu minimálního vědomí, měl jen otevřené oči, nevnímal nás,“ řekla primářka dětského oddělení Soňa Svatošová. Prvotní hrůzu vystřídala naděje. Chlapcův stav se začal zázračně zlepšovat a dokonce se probral s kómatu.
„Rozpozná obličeje, rozumí tomu, co říkáme, částečně se obnovuje hybnost a síla jeho končetin. Zkouší vyslovovat jednotlivá slova, dělat legraci,“ popsali máma s tátou. Adam se v těchto dnech z nemocnice stěhuje do lázní v Klimkovicích. Čeká ho dlouhá cesta zpět. Všichni věří, že ji zvládne.
Co ho trápí, neřekl
Konůpkovi sdílí citlivý příběh syna i proto, aby pomohli dalším rodinám, které trápí nezvyklé chování dětí. Adam se svými rodiči sice mluvil i o osobních věcech, o tom, že se trápí, jim říci nedokázal. „Chvíle, kdy chtěl být sám, jsme přisuzovali pubertě a chtěli jsme mu dát prostor,“ shodli se.
S Adamem v Městské nemocnici Ostrava pracoval i psycholog Štěpán Postulka. Radí, že dospívajícím se má naslouchat. „Není třeba hned radit a nabízet řešení. Je třeba dítě ujistit, že jeho pocity bereme vážně, ptát se ho na ně. Zvláštní pozornost nicméně vyžadují signály jako sebepoškozování, beznaděj, zmínky o sebevraždě. I ty berme velmi vážně a zajistěme odpovídající pomoc,“ doporučil.
Nový sen? Návrat na pódium
Rodičům Adama se rozhodl pomoci projekt „Ostrava zpívá gospel". Jeho koncerty se uskuteční 5. a 6. prosince v evangelickém Kristově kostele. „Kéž by se povedlo dostat Adama alespoň symbolicky na pódium,“ přejí si. Během pobytu v lázních mu chtějí mezitím doma vše připravit a zařídit na další léčbu a návrat do života.
Ostrava zpívá gospel pomáhá Adamovi prostřednictvím Konta Bariéry. Chcete pomoci? Číslo účtu: 17111444/5500 a variabilní symbol 260823.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
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