Hrobka, v níž spočívá sám projektant, jeho žena, syn i další příbuzní, připomíná ruinu. Je na ni smutný pohled. Aktuálně stojí pouze zadní zeď, na níž je sotva čitelné, kdo zde našel věčný klid.
„Převzali jsme hrobku ve značně zhoršeném stavu, který se dále prohluboval. Hrobka byla vystavena nepříznivým vlivům počasí, erozi a stárnutí konstrukčních prvků,“ řekl za současného vlastníka, tedy město, náměstek primátora Michal Kokošek.
Sundali jí střechu
Před třemi lety si město nechalo zpracovat odborné posouzení stavu hrobky a loni také naskenovat.
„Hrobka byla podrobně zdokumentována Střední průmyslovou školou stavební pomocí 3D skenování. Digitální dokumentace zaznamenala každý detail konstrukce, rozměry a umístění jednotlivých prvků,“ pokračoval náměstek Kokošek.
Obojí ukázalo, že hrobka je v ještě horším stavu, než se čekalo. Přišla o zdobné prvky, aby se nezničily a o střechu, která příliš zatěžovala sloupy.
Bývalý válečný hrob
Opava vlastní hrobku Angela Migliariny třetím rokem. „Až do roku 2023 bylo vlastníkem památky ministerstvo obrany. Byla vedena jako válečný hrob,“ podotkl Michal Kokošek.
Stavitelův syn Hans byl jako rakouský občan vojákem, padl v bitvě u Haliče. Jeho ostatky byly převezeny do Opavy.
Proč se tedy s hrobkou nic neděje? Problémem jsou tradičně peníze. „Vedení města se snažilo nalézt podporu a oslovilo významné opavské podnikatele ohledně finanční či materiální spolupráce na obnově hrobky. Bohužel nikdo neprojevil zájem,“ dodal náměstek.
Příbuzné nenašli
Osud Migliarinovy hrobky není lhostejný opavské pobočce organizace Rotary Club. Už před 14 lety hledal její tehdejší prezident Tomáš Roleder v Itálii případné potomky rodiny, ale marně. Italové se o osud hrobky dál nezajímali.
Rotary Club Opava tvrdí, že obnova hrobky by stála asi pět milionů. „Snad se obnovy dočká, naděje umírá poslední,“ uvedl čestný člen Jaroslav Burda. Organizace má však nyní jiné starosti, ve čtvrtek 19. března zemřel její zakladatel a mecenáš Břetislav Tůma (†78).
Baraba měnil Opavsko
Angelo Migliarina pocházel z města Varese. Byl „barabou“, jak se označovali dělníci na silnicích a železnicích, kteří přišli ze severní Itálie. Vypracoval se na stavbyvedoucího s vlastní firmou. Usadil se v Opavě-Kateřinkách.
Jeho prací jsou silnice a železnice nejen na Opavsku, významně se podílel i na regulaci toku řeky Opavy.
Velkou zakázkou pro něj byla stavba unikátního Weisshuhnova kanálu. Jde o 3,5 km dlouhý vodní náhon s třemi vodními tunely a dvěma akvadukty u Hradce nad Moravicí. Postaven byl pro papírnu podnikatele Carla Weisshuhna.
