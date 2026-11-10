K nehodě domíchávače došlo v ranních hodinách v Ostravě-Michálkovicích. „Při vyhýbání na úzké komunikaci sjelo vozidlo do příkopu, kde zůstalo ležet na boku,“ uvedla mluvčí hasičů Petra Lukášová.

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Hasiči po oznámení incidentu vyslali na místo svou nejsilnější techniku, tedy autojeřáb a vyprošťovací vůz Bison. Díky nim se podařilo převrácený kolos vrátit zpět na kola a vytáhnout ho z příkopu na vozovku.

„Přestože domíchávač převážel beton a jeho hmotnost dosahovala přibližně 30 tun, nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin,“ dodala Petra Lukášová.

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Hasiči vytáhli v Ostravě z příkopu havarovaný domíchávač, vážil 30 tun! (listopad 2026)
Zdroj: HZS MSK
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Hasiči v Ostravě vytahovali z příkopu havarovaný domíchávač plný betonu. Vážil 30 tun! Přijet musel i speciální jeřáb.
Hasiči v Ostravě vytahovali z příkopu havarovaný domíchávač plný betonu. Vážil 30 tun! Přijet musel i speciální jeřáb.
Autor: HZS MSK

 