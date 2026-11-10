K nehodě domíchávače došlo v ranních hodinách v Ostravě-Michálkovicích. „Při vyhýbání na úzké komunikaci sjelo vozidlo do příkopu, kde zůstalo ležet na boku,“ uvedla mluvčí hasičů Petra Lukášová.
Hasiči po oznámení incidentu vyslali na místo svou nejsilnější techniku, tedy autojeřáb a vyprošťovací vůz Bison. Díky nim se podařilo převrácený kolos vrátit zpět na kola a vytáhnout ho z příkopu na vozovku.
„Přestože domíchávač převážel beton a jeho hmotnost dosahovala přibližně 30 tun, nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin,“ dodala Petra Lukášová.