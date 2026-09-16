Smrtelnou nehodu u Želenic zavinil řidič kamionu: Usnul za volantem!
Loni v září došlo u Želenic na Mostecku k tragické nehodě. Řidič kamionu srazil dva pracovníky na silnici. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl velmi vážná zranění. Policie nyní obvinila šoféra z Klášterce nad Ohří z usmrcení a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Za volantem totiž usnul.
Pětačtyřicetiletému řidiči z Klášterce nad Ohří hrozí nyní až šest let za mřížemi. Policie ho stíhá pro podezření ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
K nehodě došlo loni v září. Na silnici nedaleko Želenic zrovna probíhaly údržbové práce. Přítomné pracovní auto sice mělo zapnutý maják a vyvedenou světelnou lištu, řidič kamionu do něj však stejně narazil. Za volantem totiž dostal mikrospánek. Pozdější testy navíc ukázaly, že byl pod vlivem drog.
Nehoda měla fatální následky. O život přišel jeden z pracovníků, druhý utrpěl velmi vážná zranění. „Za to řidiči kamionu v případě uznání viny hrozí trest ve výši až šest let,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Podle něj řidič především přecenil své síly.
Připomněl proto důležité zásady odpočívání před dlouhým řízením. „Plánujte si pauzy. Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky minimálně každé 2 hodiny,“ napsal Krieger. Důležité je prý také mít dostatečný přísun čerstvého vzduchu a neignorovat tělesné signály jako zívání a těžké víčka. „Není rozumné únavu překonat kofeinem či hlasitou hudbou,“ uzavřel Krieger.
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