Černý víkend motorkářů: Srna poslala jezdce k zemi, řidička po střetu s autem zemřela
Slunečné jarní počasí vytáhlo na silnice desítky motorkářů. Během jediného víkendu ale došlo k sérii vážných nehod napříč republikou. Jedna motorkářka zemřela po střetu s autem, další jezdci utrpěli zranění při pádech i kolizích se zvěří.
Už v pátek odpoledne vyjížděli policisté k nehodě na Žďársku mezi Sněžným a Milovy. Motorkáři tam do cesty vběhla srna. Po nárazu spadl na silnici, stroj skončil mimo vozovku. Muž utrpěl zranění a skončil v nemocnici, škoda se vyšplhala na téměř čtvrt milionu korun. Sražené zvíře nepřežilo.
Nejvážnější případ se pak stal v sobotu 11. dubna na Českolipsku poblíž Dubé. Motocyklistka se tam střetla s osobním autem. „Řidička motocyklu utrpěla zranění, kterému na místě události i přes veškerou snahu záchranářů bohužel podlehla,“ uvedla mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.
Další zásah zaměstnal složky v neděli odpoledne na silnici mezi Libňatovem a Křižanovem. Motorkář v zatáčce nezvládl jízdu, vyjel mimo silnici a skončil se zraněním v péči záchranářů. Na místo přiletěl vrtulník, který ho transportoval do nemocnice.
Nehody řešili policisté také na jižní Moravě. V Němčicích u Ivančic nezvládla mladá žena průjezd serpentinami a havarovala. V Hýslých na Hodonínsku pak devatenáctiletý řidič auta nedal při odbočování přednost motorkáři jedoucímu po hlavní silnici. Po střetu skončil zraněný jezdec v nemocnici.
S příchodem jara roste počet motorkářů na silnicích i riziko nehod. Policie dlouhodobě upozorňuje na nutnost přizpůsobit rychlost stavu vozovky i provozu a počítat také s pohybem zvěře, zejména v ranních a podvečerních hodinách.
Nechci a nehodlám komentovat zbytečné úmrtí motorkářů, ale před dvěma dny Praha - Sníh 😃 Karlovarský kraj sníh, a tito exoti nechci napsat rovnou (***) vytáhnou motorky ?
Netřeba dalšího komentu více? Osobně je nazývám sezónními jezdci ! 😨
Ráno vyjedou a večer jsou Mrtvi ! 😕