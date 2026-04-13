Černý víkend motorkářů: Srna poslala jezdce k zemi, řidička po střetu s autem zemřela

Autor: Štepánka Grofová - 
13. dubna 2026
10:38

Slunečné jarní počasí vytáhlo na silnice desítky motorkářů. Během jediného víkendu ale došlo k sérii vážných nehod napříč republikou. Jedna motorkářka zemřela po střetu s autem, další jezdci utrpěli zranění při pádech i kolizích se zvěří.

Už v pátek odpoledne vyjížděli policisté k nehodě na Žďársku mezi Sněžným a Milovy. Motorkáři tam do cesty vběhla srna. Po nárazu spadl na silnici, stroj skončil mimo vozovku. Muž utrpěl zranění a skončil v nemocnici, škoda se vyšplhala na téměř čtvrt milionu korun. Sražené zvíře nepřežilo.

Nejvážnější případ se pak stal v sobotu 11. dubna na Českolipsku poblíž Dubé. Motocyklistka se tam střetla s osobním autem. „Řidička motocyklu utrpěla zranění, kterému na místě události i přes veškerou snahu záchranářů bohužel podlehla,“ uvedla mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Další zásah zaměstnal složky v neděli odpoledne na silnici mezi Libňatovem a Křižanovem. Motorkář v zatáčce nezvládl jízdu, vyjel mimo silnici a skončil se zraněním v péči záchranářů. Na místo přiletěl vrtulník, který ho transportoval do nemocnice.

Nehody řešili policisté také na jižní Moravě. V Němčicích u Ivančic nezvládla mladá žena průjezd serpentinami a havarovala. V Hýslých na Hodonínsku pak devatenáctiletý řidič auta nedal při odbočování přednost motorkáři jedoucímu po hlavní silnici. Po střetu skončil zraněný jezdec v nemocnici.

S příchodem jara roste počet motorkářů na silnicích i riziko nehod. Policie dlouhodobě upozorňuje na nutnost přizpůsobit rychlost stavu vozovky i provozu a počítat také s pohybem zvěře, zejména v ranních a podvečerních hodinách.

otto ford rouver ( 13. dubna 2026 10:52 )

Nechci a nehodlám komentovat zbytečné úmrtí motorkářů, ale před dvěma dny Praha - Sníh 😃 Karlovarský kraj sníh, a tito exoti nechci napsat rovnou (***) vytáhnou motorky ?

Netřeba dalšího komentu více? Osobně je nazývám sezónními jezdci ! 😨

Ráno vyjedou a večer jsou Mrtvi ! 😕

