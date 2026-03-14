„V nejkritičtějších místech stavíme zábrany, které obojživelníky zachytí. Přenášíme je pak v kbelících na druhou stranu. Jenže pokrýt celou republiku nejde. Těch míst je 660 a nás jen 200,“ vysvětlila Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
Jedovnice a Býčí skála
Vyjmenovat jen na jižní Moravě všechna místa by bylo složité. Dvě ale přece jen vyčnívají. „Jde o silnici mezi Jedovnicí a Křtinami, kde jsme loni přenesli 10,5 tisíce obojživelníků. Poblíž Býčí skály dalších 6,5 tisíce,“ řekla Ludmila Korešová z Žabí hlídky Brno.
Mezi obojživelníky dominují žáby. „Kromě nich jde i o čolky. Z těch ostatních živočišných druhů musíme zmínit i ještěrky. Ostatní jsou už jen v jednotlivých kusech,“ upřesnila Prouzová.
VIDEO: Jaroslava Kadavá a Miroslav Salaba zachraňují na Tachovsku žáby, aby obojživelníci neskončili pod koly aut. (2023)
Jaroslava Kadavá a Miroslav Salaba zachraňují na Tachovsku žáby, aby obojživelníci neskončili pod koly aut. . Zbyněk Schnapka
