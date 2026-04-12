Tomáš zemřel u Šamorína: Do silničářů narazilo auto! Nepopsatelná bolest rodiny
Tragická nehoda na Slovensku si vyžádala život mladého silničáře Tomáše. Do vozidel údržby narazilo osobní auto. Kamarád oběti popsal okamžiky před nárazem, zraněného řidiče transportoval vrtulník do nemocnice.
Tomáš (†30) tam spolu s kolegy zajišťoval dopravní značení, když do odstavených vozidel údržby narazilo osobní auto. Podle svědectví jeho kamaráda Petra měli silničáři pracoviště zabezpečené a za nimi stálo i těžké nákladní vozidlo určené jako ochrana.
Řidič osobního auta při předjíždění jiného vozu jedoucího rychlostí kolem 140 km/h nestihl včas zařadit a v plné rychlosti bez brzdění narazil do ochranné šipky a doprovodného vozidla. „Náraz byl tak silný, že těžké ochranné auto doslova vystřelilo dopředu,“ popsal dramatické chvíle slovenskému deníku Nový čas.
Na místo okamžitě vyrazil záchranářský vrtulník z Nitry. Letečtí záchranáři potvrdili, že jeden z mužů utrpěl zranění, kterým přes veškerou snahu zasahujících podlehl přímo na místě. „Neměl žádnou šanci zareagovat. Rozjetý kolos ho ve zlomku vteřiny přitlačil,“ řekl Petr. Zároveň doufá, že vyšetřovatelé objasní přesnou příčinu nehody. „Bolest, kterou prožívá jeho rodina, je nepopsatelná,“ dodal.
Zraněn byl i řidič osobního auta (42). Utrpěl úraz hlavy a zdravotníci u něj měli podezření na poranění krční páteře. Po ošetření byl v stabilizovaném stavu převezen do nemocnice.
Tomáš po sobě zanechal malého syna. Okolnosti nehody dál řeší policie.
