Autobus s turisty a dětmi se zřítil do rokle: Selhaly mu brzdy?

Autor: Štepánka Grofová - 
11. dubna 2026
15:40

Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty do rokle, jeden člověk nepřežil a desítky dalších skončily v nemocnici. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že za nehodou stojí selhání brzd. Na palubě byly i tři děti.

Nehoda se odehrála na ostrově La Gomera na horské silnici, kde autobus plný turistů vyjel ze zatáčky a následně sjel z vozovky do zhruba třicetimetrové rokle. Na místě zemřel britský turista (†77) a dalších 27 lidí utrpělo zranění, část z nich vážná. Několik pacientů museli záchranáři transportovat letecky na sousední ostrov Tenerife. Autobus převážel turisty zpět z dovolené směrem k trajektu a následně na letiště. Mezi cestujícími byli podle zahraničních médií také tři nezletilí.

Kritický okamžik v zatáčce

Vyšetřování zatím není uzavřené, hlavní vyšetřovací verzí ale zůstává technická závada. Úřady pracují s podezřením na selhání brzd, jež mohlo řidiče připravit o kontrolu nad vozidlem právě v kritickém úseku horské silnice.

Podle dostupných informací se muž za volantem snažil zabránit nejhoršímu a pokusil se autobus stáhnout mimo hlavní vozovku na nezpevněnou cestu. Ani tento manévr ale nezabránil pádu do rokle. Vozidlo se pak zastavilo až po nárazu v terénu pod silnicí. Zranění utrpěl i samotný řidič, patří mezi čtyři těžce zraněné.

Vyšetřování pokračuje

Policie plánuje detailní technickou prohlídku vozidla mimo místo nehody. Právě ta má definitivně potvrdit, zda skutečně selhal brzdový systém, nebo roli sehrál jiný faktor. Provozovatel autobusu mezitím uvedl, že všechna vozidla měla platné kontroly a žádné problémy se podle něj dříve neobjevily.

Silnice GM-2 přitom není bez rizika. Už loni na téměř stejném úseku došlo k další vážné nehodě autobusu s tragickými následky.

Video  Hořící autobus ve Švýcarsku  - X.com
