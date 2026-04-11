Otec držel syna (9) rok v dodávce: Hoch ležel ve výkalech!

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
11. dubna 2026
11:41
Autor: Štepánka Grofová - 
11. dubna 2026
11:05

Policie ve francouzském Hagenbachu našla malého chlapce zavřeného v dodávce, kde měl strávit více než rok. Dítě bylo nahé, podvyživené a kvůli dlouhodobému sezení nedokázalo chodit. Otec se k týrání přiznal, jeho partnerka čelí obvinění, že vše nenahlásila.

Otřesný případ týrání dítěte vyšetřují policisté na východě Francie. Nedaleko německých hranic objevili chlapečka zavřeného v dodávce zaparkované na dvoře domu. Na místo je přivolala žena z okolí, která zaslechla zvuky vycházející z vozidla, informoval francouzský server La Voix du Nord.

Po otevření dodávky čekal policisty nezapomenutelný výjev. Zubožené dítě leželo nahé v embryonální poloze, přikryté dekou na hromadě odpadků mezi vlastními výkaly. Podle státního zástupce Nicolase Heitze byl chlapec bledý, podvyživený a kvůli dlouhodobému pobytu v jedné poloze už nedokázal ani chodit. Okamžitě skončil v nemocnici.

Tvrdil, že ho chtěl „chránit“

Vyšetřování ukázalo, že chlapec mohl být v dodávce držen více než rok. Jeho otec (43) se k činu přiznal. Své jednání vysvětloval tím, že chtěl syna ochránit. Podle jeho slov měla partnerka požadovat, aby chlapec skončil na psychiatrii. Muž proto dítě zavřel do dodávky už v listopadu 2024. Tvrdí, že syna občas pouštěl ven a v létě ho na krátkou dobu pustil i do bytu, když zbytek rodiny nebyl doma. Vyšetřovatelé nyní prověřují, jak často k tomu skutečně docházelo a co přesně chlapec v dodávce prožíval.

Muž žil ve stejném domě se svou partnerkou (37) a dvěma dívkami ve věku 10 a 12 let. Jedna z nich je sestrou týraného chlapce. Partnerka nyní čelí obvinění, že týrání nenahlásila. Sama ale jakoukoli vinu odmítá.

Zmizel a nikdo se nezajímal

Podle dostupných informací si okolí dlouho ničeho nevšimlo. Chlapec přestal chodit do školy a sousedé ho měsíce neviděli. Případ vyšel najevo až díky náhodnému oznámení.

Francouzské úřady nyní případ vyšetřují jako závažné týrání a omezování osobní svobody nezletilého. O dalším osudu dětí z rodiny rozhodnou sociální služby.

Video  V české republice je za rok týráno až 40 tisíc dětí!
Video se připravuje ...

Témata:
policievězněníotecchlapecsynvyšetřovánídodávkavýkalychlapečekpodvýživachozenízanedbání péčetýrání dítěteFrancieHagenbachLa Voix du Nord
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

