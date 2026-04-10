Tragická nehoda na Kanárech: Turistický autobus se zřítil ze silnice do svahu, jeden mrtvý
Na ostrově La Gomera na Kanárských ostrovech došlo k vážné dopravní nehodě. Autobus s turisty se zřítil ze silnice do svahu. Nehoda si vyžádala jeden lidský život a několik dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři vážná. Na místě zasahovaly záchranné složky včetně hasičů, sanitek a vrtulníku.
Na jednom ze španělských Kanárských ostrovů dnes odpoledne havaroval autobus s turisty. Jeden člověk zemřel a 14 dalších osob utrpělo zranění, tři z nich vážná. Informují o tom místní média, podle nichž autobus vezl turisty z Británie.
Nehoda se stala kolem 13:15 místního času (14:15 SELČ) na ostrově La Gomera nedaleko jeho hlavního města. Autobus společnosti Gomera Tours při průjezdu zatáčkou sjel ze silnice a zřítil se ze svahu. Na fotografiích na sociálních sítích je vidět autobus převrácený na bok.
Na místo dorazila řada sanitek, hasičů a místní policie. S transportem zraněných pomáhal vrtulník.
Podle místních médií bylo v autobuse kromě řidiče 23 dospělých Britů a tři nezletilí. Příčina nehody zatím není známá.
Kanárské ostrovy, kde panuje slunečné počasí po celý rok, jsou velmi oblíbenou turistickou destinací. Mají zhruba 2,2 milionu obyvatel a loni je navštívilo asi 15,7 milionu turistů, napsala dnes agentura AFP.
