Tragická nehoda na Kanárech: Turistický autobus se zřítil ze silnice do svahu, jeden mrtvý

Autor: ČTK - 
10. dubna 2026
18:51

Na ostrově La Gomera na Kanárských ostrovech došlo k vážné dopravní nehodě. Autobus s turisty se zřítil ze silnice do svahu. Nehoda si vyžádala jeden lidský život a několik dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři vážná. Na místě zasahovaly záchranné složky včetně hasičů, sanitek a vrtulníku.

Na jednom ze španělských Kanárských ostrovů dnes odpoledne havaroval autobus s turisty. Jeden člověk zemřel a 14 dalších osob utrpělo zranění, tři z nich vážná. Informují o tom místní média, podle nichž autobus vezl turisty z Británie.

Nehoda se stala kolem 13:15 místního času (14:15 SELČ) na ostrově La Gomera nedaleko jeho hlavního města. Autobus společnosti Gomera Tours při průjezdu zatáčkou sjel ze silnice a zřítil se ze svahu. Na fotografiích na sociálních sítích je vidět autobus převrácený na bok.

Na místo dorazila řada sanitek, hasičů a místní policie. S transportem zraněných pomáhal vrtulník.

Podle místních médií bylo v autobuse kromě řidiče 23 dospělých Britů a tři nezletilí. Příčina nehody zatím není známá.

Kanárské ostrovy, kde panuje slunečné počasí po celý rok, jsou velmi oblíbenou turistickou destinací. Mají zhruba 2,2 milionu obyvatel a loni je navštívilo asi 15,7 milionu turistů, napsala dnes agentura AFP.

Témata:
nehodaautobusřidičturisténehoda autobusuAFPsilniceKanárské ostrovysvahLa GomeraSpojené královstvízranění
Šok ve StarDance: Končí hned dva šampioni!
Šok ve StarDance: Končí hned dva šampioni!
Aha!
Příliš unavení na život? 5 signálů, že vás požírá vaše práce: Nastavte si hranice, než vás vypne vyhoření
Příliš unavení na život? 5 signálů, že vás požírá vaše práce: Nastavte si hranice, než vás vypne vyhoření
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida
Moje zdraví
90 minut do konce civilizace. Trump před koncem ultimáta držel v nevědomosti i vlastní armádu
90 minut do konce civilizace. Trump před koncem ultimáta držel v nevědomosti i vlastní armádu
e15
Straka o nečekané sezoně: Sedmdesát procent úspěchu jde za Malíkem. Odejde do NHL?
Straka o nečekané sezoně: Sedmdesát procent úspěchu jde za Malíkem. Odejde do NHL?
iSport
Boj o Maďarsko vrcholí. Orbána chce Amerika i Rusko. Víme, co ho může udržet u moci
Boj o Maďarsko vrcholí. Orbána chce Amerika i Rusko. Víme, co ho může udržet u moci
Reflex
Z Kapského Města až za tučňáky aneb Železniční romance na jihu Afriky
Z Kapského Města až za tučňáky aneb Železniční romance na jihu Afriky
Lidé a země