Dívku (†7) unesl a zabil kurýr: Z poslední fotografie mrazí

Poslední fotka před smrtí.
Athena se těšila na svůj vánoční dárek.
Roztomilá Athena čekala na svůj vánoční dárek.
Autor: Andrea Vídeňská - 
10. dubna 2026
11:45

Zvrácenost toho nejhoršího kalibru. Tak by se dal nazvat únos nebohé sedmileté dívky. Athenu Strandovou unesl řidič FedExu, který rodině doručoval Barbie, kterou měla dostat pod stromeček. Z poslední fotografie v dodávce mrazí. Zatímco se vyplašená dívenka nejistě usmívá, vrah mezitím plánuje, jak se ji zbaví.

Athenu Strandovou (†7) unesl 30. listopadu najatý pracovník FedExu Tanner Horner (31), který doručoval dárky její rodině. Ten se v úterý přiznal u soudu, že Athenu při doručování nechtěně srazil dodávkou, unesl ji a následně uškrtil.

Podle policie Horner tvrdil, že dívka po nehodě nebyla vážně zraněná, informoval deník The Sun. Přesto ho strach přemohl a nahnal ji do dodávky, aby nemohla říct otci, co se stalo. Poté se jí pokusil zlomit krk a nakonec ji uškrtil. Za ohavný čin mu hrozí doživotí. Prokuratura uvedla, že Hornerovy výpovědi jsou jen snůška lží a manipulací, které mají zamaskovat skutečný průběh hrůzného činu.

Poslední fotografie

Mrazivá fotografie malé Atheny byla pořízena uvnitř dodávky, když ji vrah vezl na smrt. Athena, sedmiletá blondýnka s červenou mašlí ve vlasech, má otevřená ústa a zmatený výraz. Kleší na kolenou vzadu v dodávce, jen krok od svého vraha, který mezitím plánuje chladnokrevnou vraždu.

Athena byla pohřešována dva dny, než bylo nalezeno zohavené tělíčko. Netrvalo dlouho a policie zaměřila veškerou pozornost na Hornera, který se přiznal k obviněním z vraždy a únosu.

Státní zástupce v šoku

Hned po Hornerově přiznání prokurátoři uvedli, že první slova, která Horner Athéně řekl, byla: „Nekřič, nebo ti ublížím“. Porota bude teď poslouchat audio a video záznamy ze dne její smrti.

„Někdo zakryl kameru, protože nechtěl, abyste to viděli. Hádejte co? Nahrávání stále běží a vy to uslyšíte. Uslyšíte, co může stokilový muž udělat křehké dívence. A když říkám, že je to hrozné, myslím to vážně. Dělám tuto práci 25 let, a doporučuji vám posadit se na židli,“ varoval okresní státní zástupce James Stainton.

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Šok ve StarDance: Končí hned dva šampioni!
Šok ve StarDance: Končí hned dva šampioni!
Aha!
Příliš unavení na život? 5 signálů, že vás požírá vaše práce: Nastavte si hranice, než vás vypne vyhoření
Příliš unavení na život? 5 signálů, že vás požírá vaše práce: Nastavte si hranice, než vás vypne vyhoření
Dáma.cz
Z víly Poupěnky je maminka! Oblíbená hvězda dětského publika ukázala rozkošnou dcerku
Z víly Poupěnky je maminka! Oblíbená hvězda dětského publika ukázala rozkošnou dcerku
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida
Moje zdraví
Rostlinný byznys hledá další růst. New Food Forum otevře debatu o nových potravinách
Rostlinný byznys hledá další růst. New Food Forum otevře debatu o nových potravinách
e15
Jandač pokračuje v Plzni, do útoku chce zabijáky. Zámorský míří do Boleslavi
Jandač pokračuje v Plzni, do útoku chce zabijáky. Zámorský míří do Boleslavi
iSport
Boj o lídra vlastenců: Zákonem české vlastenecké scény jsou osobní spory a vlastní autokratické ambice
Boj o lídra vlastenců: Zákonem české vlastenecké scény jsou osobní spory a vlastní autokratické ambice
Reflex
Večery s Exoty: Zažijte Kanárské ostrovy jako pravou dávku svobody s časopisem Lidé a Země
Večery s Exoty: Zažijte Kanárské ostrovy jako pravou dávku svobody s časopisem Lidé a Země
Lidé a země