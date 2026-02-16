Lyžař (14) na Božím Daru proletěl zábranou: Zasahoval i vrtulník
Dva vážné úrazy v neděli zaměstnaly horské záchranáře ve skiareálu Boží Dar–Neklid na Karlovarsku. Německý hoch na sjezdovce překonal ochrannou síťovou zábranu. S vážným zraněním skončil mimo sjezdovku. V rychlém sledu se na místě zranila i mladá snowboardistka (19).
Zraněnou snowboardistku se zraněním pánve transportoval vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. V druhém případě záchranáři zasahovali u německého lyžaře. „Skončil mimo sjezdovku, když překonal i ochranou síťovou zábranu. U tohoto mladíka bylo podezření na poranění páteře,“ uvedl náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko.
Zraněnému chlapci mělo být podle zjištění Novinek čtrnáct let. Po prvotním ošetřením skončil v rukou pozemní posádky, která ho dopravila do nemocnice.
