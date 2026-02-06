Policie varuje před nebezpečným konopím: Několik dětí se předávkovalo!
Policisté v Karlovarském kraji evidují hned několik případů předávkování dětí nebezpečným, dospělým volně prodejným konopím. I když se na první pohled jedná o technické konopí pro dekoraci, často obsahuje velmi silné a nebezpečné psychotropní látky.
Statistika karlovarských policistů je opravdu nemilá. Od začátku roku evidují již několik případů dětí ve věku od čtrnácti do osmnácti let, které skončily silně intoxikované po požití výrobků z „technického konopí“. To by nemělo správně obsahovat žádné psychoaktivní látky a běžně se používá k výrobě lan, látek a podobně.
Konopí, kteří si mladiství pořídili, je volně prodejné pro všechny starší osmnácti let. Nejednalo se však o nezávadné technické konopí, nýbrž o produkt se syntetickými kanabinoidy, které jsou mnohdy daleko silnější než THC. Pro mladistvé mohou představovat ohromné riziko. Při předávkování hrozí záchvaty, halucinace anebo ztráta vědomí.
I když je tento kanabinoid v Čechách zakázaný a produkty z něj by se podle instrukcí na obalu neměly nijak užívat, jejich prodej je stále legální. Jde o takzvanou šedou zónu, kdy prodejci obchází zákon větou, že se jedná o dekorace, které nejsou určené ke konzumaci. Policisté proto apelují na rodiče, že je třeba děti varovat a poučit.
Rady policie
Policisté především upozorňují na to, že na pohled obyčejná usušená a legálně prodávaná rostlina může být velmi nebezpečná. Látky, které obsahují, mohou podle nich v některých případech i poškodit mozek! „Technické konopí“ není určené ke kouření ani pojídání!“ napsali dále policisté na webu.
Upozornili také, že u každého kusu je nejisté složení a síla obsažených látek. Každá dávka proto může na tělo a mysl zapůsobit jinak. „To, že se to prodává legálně, neznamená, že je to bezpečné – zvlášť ne pro děti,“ uzavřela policie.
Super. Právě napsali, kde to může mládež sehnat a koupit. Přímo návod k použití včetně obrázků! 👎👎👎