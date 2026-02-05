Tragický konec pátrání: Seniorku našli mrtvou v lese

Policie ukončila pátrání po seniorce z Českého Brodu, která trpěla Alzheimerovou chorobou. Seniorka byla nalezena v lese při rozsáhlé pátrací akci za pomoci vrtulníku, bohužel už bez známek života. Vyšetřování okolností její smrti pokračuje.

Policisté odvolali pátrání po 81leté ženě z Českého Brodu na Kolínsku, našli ji mrtvou. O pátrání po ženě, která trpěla Alzheimerovou chorobou, informovala policie dnes večer. Ženu pak policisté našli při pátrací akci v lese. Uvedla to na webu policejní mluvčí Michaela Richterová.

"Odvolali jsme pátrání po pohřešované seniorce. Žena byla nalezena za pomoci vrtulníku v lesním porostu, avšak bohužel bez známek života," oznámila mluvčí.

