Apokalypsa v Egyptě: Země se otevřela a vzala s sebou vše

Autor: avi - 
5. února 2026
16:15

Dva lidé stojí na benzínové pumpě a v poklidu si povídají. Najednou se kousek od nich začne propadat zem! Kamera v Egyptě zachytila výjev jako z filmu. 

Záběry z bezpečnostní kamery ukazují, jak se silnice nejdříve pomalu propadá, až se úplně zhroutí a změní v obrovský kráter. Lidé běží pryč, co jim síly stačí, a auta v panice odjíždí. Mrak prachu se přežene přes místo, kde ještě před chvílí stálo květinářství a obchod se sladkostmi. Uvnitř byli nejméně dva lidé, kteří zahučeli do obrovské díry.

Video  Sesuv půdy s sebou vzal vše.  - X
Bude další sesuv?

Egyptská média uvedla, že někteří utrpěli vážná zranění a zlomeniny. Jen díky velkému štěstí nikdo nepřišel o život. Masivní propad země nejspíše způsobily výkopové práce na nedaleké stavbě, které narušily statiku půdy, informoval deník Sun. Policie místo rychle uzavřela.

Sesuvy půdy začínají být noční můrou Káhiřanů, jelikož se jedná o druhý případ během dvou měsíců a obyvatelé hlavního města se děsí, kdy dojde k dalšímu.

Témata:
sesuv půdykráterapokalypsaEgypt
