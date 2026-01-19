Češi jsou národ cestovatelů, dovolenou doma i za hranicemi si nenechá ujít stále větší množství lidí. Dokonce častěji vyráží na cesty senioři a sólo cestovatelé. Loňský rok v oblíbenosti opět vítězilo Turecko, Egypt a Řecko, nahoru se ale dere i Albánie, Polsko či Portugalsko. Stále větší zájem také Češi mají o exotiku, jako je Omán, Zanzibar nebo Maledivy. Jak to bude letos, o kolik lze čekat zdražení zájezdů a kdy je nejlepší objednávat? O tom promluvili zástupci cestovních kanceláří.
Dovolené v roce 2026: Jaké destinace budou „frčet“ a o kolik zdraží zájezdy? Experti promluvili
1.Kam nás to táhlo loni
I když k určité proměně u destinací dochází, během letních dovolených nedají Češi podle cestovní agentury Invia dopustit na tři stálice – Turecko, Egypt a Řecko. V Turecku vítězí turecká riviéra a v Egyptě letoviska Hurghada a Marsa Alam. V rámci Řecka je daleko nejoblíbenější Kréta.
„Zatímco v minulých letech se na první příčce nejoblíbenějších zemí umisťovalo Řecko, v roce 2025 se jeho pozice lehce oslabila. Na popularitě naopak dál roste Čechy oblíbené Turecko a Egypt,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí Invia.
Že se zájem bude opakovat, ukazují prodeje zájezdů už nyní. „Pokud jde o destinace, tak nejčastěji klienti sází na osvědčená místa jako je Turecká riviéra, Kréta, Rhodos, Mallorca, Hurghada nebo Marsa Alam,“ potvrzuje pro Blesk mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk, podle kterého kancelář momentálně zaznamenává o 20 procent vyšší zájem o zájezdy, než byl loni touto dobou.
Turecko podle obchodního ředitele Invie Radka Šafaříka láká tím, že nabízí výborný poměr ceny a kvality a disponuje širokou škálou hotelů, takže se nestane, že by měly plno. Egypt si zase svou pozici drží díky tomu, že ho lze navštívit celoročně, i mimo letní měsíce. A Řecko? I přes zprávy o mírném sešupu zůstává zájem o něj podle mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kláry Diviškové jako vysoký. Kromě Kréty lákají ostrovy Zakynthos a Korfu, novinkou je Skyros.
2.Mezi skokany Albánie i Portugalsko
Dochází ale i k určité proměně. Pozitivní ohlas například Čedok vnímá na portugalský ostrov Porto Santo a už déle roste zájem o další portugalský ostrov, Madeiru.
„Jsme také rádi za zvyšující se zájem o Kanárské ostrovy,“ říká Divišková a dodává, že enormně roste zájmů klientů o poznávací zájezdy do Číny. „Dvojnásobný nárůst máme i u poznávaček do Gruzie. Velký zájem je také u poznávacích zájezdů do Japonska. Do popředí zájmu se také dostávají plavby především po Středozemním moři,“ přidává další příklady zástupkyně Čedok.
Růst zájmu o Portugalsko si všímá i Invia, meziročně přilákalo o 28 procent více cestovatelů. Největším skokanem ale podle agentury během letních měsíců byla Albánie, která v Česku ročně zaznamenala dvojnásobný růst.
Přesun zájmu k Baltu
Cestovní kancelář JoinUP zase nejrychleji rostla v Polsku a Rumunsku. „Ve srovnání s předchozí letní sezónou zde počet klientů vzrostl o více než 210 %. Česká republika se rychle rozvíjí, ale je to vysoce konkurenční trh,“ podotkl zástupce kanceláře Stanislav Mrázek.
Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) pak podotýká, že proměnu u destinací způsobuje i počasí. „Mezi aktuální trendy patří částečný přesun zájmu do severských zemí a k Baltskému moři a také rostoucí zájem o cestování mimo hlavní letní prázdniny, což souvisí s nižšími cenami mimo sezónu i vysokými teplotami ve Středomoří,“ popsala.
3.Češi si oblíbili exotiku
Samostatnou kategorií je exotika, do té vyráží každý rok více a více Čechů. Invie ji nazývá trendem poslední let, kdy nejoblíbenější mezi Čechy jsou Spojené arabské emiráty, následované Zanzibarem a Ománem. „Exotika už dávno není výsadou malé skupiny cestovatelů,“ říká mluvčí Invie Ekrt Jirušková, podle které průměrná hodnota objednávky pro exotiku činila 63 066 korun.
Bezděk za Fischer podotýká, že u exotických zájezdů roste poptávka díky zvyšujícímu se počtu přímých letů z Prahy.
„V případě exotických destinací zaznamenáváme nejvyšší nárůst zájmu o Thajsko, a to o 48 %. Je to dáno nově zavedenými přímými lety. Následují Maledivy (23 %), Zanzibar (14 %) a Seychely (14 %),“ doplnila Ekrt Jirušková, které exotické destinace se dostávají po popředí.
Novinky u exotiky
Podobně hovoří Čedok, který rovněž zmiňuje Omán, Srí Lanku, Vietnam, Thajsko a Spojené arabské emiráty. A všímá si některých proměnných. „I u exotických poznávacích zájezdů registrujeme větší zájem i o destinace, které jsme dříve neměli - budeme tak letos realizovat například poznávací zájezdy na Bali, Filipíny, do Jižní Koreje, Jihoafrické republiky, Senegalu a nejnověji i do Bhútánu,“ popisuje mluvčí Klára Divišková.
Odborník na cestovní ruch Jan Herget ze společnosti Travel Marketing International přidává ještě další dvě exotické destinace, které vnímá, že se přihlásí v roce 2026 o slovo. Prvním je ostrov Rodrigues u Mauricia. „Mauritius je dlouhodobě oblíbenou exotikou, ale v kombinaci s méně známým ostrovem Rodrigues získává nový rozměr,“ podotýká.
Jako další zmiňuje Katar. „Je okázalý, ukazuje bohatství a moderní luxus, ale právě v kontrastu s tím nabízí unikátní zážitky. Najdete zde Khor Al Adaid, moře uprostřed pouště. Díky investicím po mistrovství světa ve fotbale má Katar špičkovou infrastrukturu, moderní hotely a výbornou leteckou dostupnost.
4.Kvalitní služby táhnou
A jak vůbec vypadá česká dovolená? Domácnosti v průměru na letní zájezdy podle Invia vyráží na osm dní. Podle agentury sílí trend kratších, ale komfortnějších pobytů, přičemž většina cestovatelů loni volila čtyř – až pětihvězdičkové hotely s all inclusive stravováním. Průměrná hodnota objednávky měla 36 624 korun, u čtyřčlenné rodiny v průměru 51 tisíc korun.
Tyto trendy potvrzuje Čedok. „Zkracuje se průměrná délka pobytu, kdy klienti jedou na vícero týdenních, nebo i kratších dovolených v průběhu roku, raději než na jeden, byť i delší pobyt. Klienti také rádi vyhledávají, a dokážou ocenit i pobyty v měsících, tradičně považovaných za nízkou sezónu, jako květen, červen nebo září a říjen,“ říká mluvčí Klára Divišková.
Připlácíme si
Češi si podle ní jsou ochotni stále víc zaplatit za kvalitní služby. „Turisté častěji vybírají lepší místa v letadle nebo si připlácejí za catering na palubě. Vzrůstá také poptávka po adults only hotelech, méně známých destinacích a odletech z regionálních letišť,“ popisuje, co zaznamenal Čedok.
Podobné zkušenosti má i Fischer. „Určitě roste standard služeb, který klienti od své dovolené očekávají. Chtějí do kvalitnějších hotelů, které nabízejí i doplňkové služby na místě. Rádi si taky připlatí za catering na palubě, seating, byznys třídu nebo privátní transfer z letiště,“ potvrzuje mluvčí cestovní kanceláře Jan Bezděk.
Častěji vyráží senioři a single ženy
Služby cestovních kanceláří nejčastěji využívají lidé ve věku mezi 35 a 44 lety. Výrazně ale podle Invie roste podíl dvou skupin – seniorů a sólo cestovatelů. „Současní senioři mají čas, prostředky i chuť cestovat. Často volí vyšší standard ubytování a výrazně častěji si připlácejí za komfort a doplňkové služby,“ říká mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková.
Sólo cestovatelé jsou podle ní hlavně ženy. Vymykají se tím, že často reagují na last minute nabídky a připlácí si za služby, které zvyšují komfort a bezpečí.
Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Chaloupková upozornila i na další trend. „Klienti zároveň stále častěji vyhledávají větší soukromí, ubytování ve vilách, menších a klidnějších letoviscích nebo butikových hotelech,“ popsala.
V neposlední řadě roste zájem o segment lodních plaveb. „Obrat z prodeje plaveb meziročně vzrostl o 48 %. Zákazníci postupně objevují plavby jako velmi atraktivní a komplexní produkt, který kombinuje dopravu, ubytování i poznávání destinací,“ říká Jakub Kalkuš z Discover the World.
5.Letos méně last minute nabídek
Cestovní kanceláře na startu roku 2026 vidí stabilní poptávku po zájezdech. „Očekáváme jen mírný nárůst cen v řádu jednotek procent. Klienti jsou citlivější na hodnotu za peníze než na samotnou cenu,“ popisuje za Invii Jiřina Ekrt Jirušková, zda mají Češi čekat zdražení.
Upozornila ale, že letos bude menší výběr last minute nabídek. Podle Invie je to kvůli kombinaci silné poptávky Čechů po letních dovolenách v kombinaci s opatrnějším plánováním ze strany cestovních kanceláří. Agentury letos navyšují kapacity opatrněji a počítá s tím, že většinu zájezdů prodají s předstihem. „Prostor pro výrazné slevy těsně před odletem se tak podle predikcí bude snižovat,“ upozorňuje Invia.
„Jednoznačným trendem je návrat k first minute rezervacím,“ přitakává za Čedok mluvčí Klára Divišková. A zástupce Fischer Jan Bezděk vysvětluje, proč takto brzdý nákup může být výhodný. „Včasný nákup letní dovolené například už během ledna má tu výhodu, že si klient vybírá z nejširší nabídky a navíc za výhodné ceny díky výrazným slevám a benefitům například pro rodiny s dětmi. V last minute období je pak třeba právě pro rodiny složitější sehnat místa v hotelech s dětskými kluby,“ říká.
