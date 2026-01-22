Sesuv půdy v kempu pohřbil i děti! Hrdinka varovala lidi, sama skončila pod zemí, hasiči hlásí dvě oběti
Po sesuvu půdy v tábořišti pátrají záchranáři na Novém Zélandu po několika pohřešovaných, mezi nimiž jsou podle úřadů i děti. Úřady už také hlásí dvě oběti na životech, uvedla agentura Reuters. Oblasti Severního ostrova sužují silné deště a zhruba 8000 lidí je kvůli nepříznivému počasí bez proudu. Některé oblasti musely být evakuovány a některé silnice uzavřeny.
Půda se v tábořišti poblíž hory Maunganui sesunula přibližně v 9:30 ráno místního času (21:30 SEČ). Místo na severním pobřeží Nového Zélandu je podle Reuters populární mezi turisty. Stovky rodin, které na místě pobývaly, záchranné složky evakuovaly. Při tiskové konferenci potvrdili zástupci bezpečnostních složek, že pokračuje pátrání po osobách, které na místě zůstaly.
„Jde o složité a vysoce rizikové prostředí. Týmy budou pracovat celou noc, dokud nebude pátrání dokončeno,“ řekla zástupkyně hasičských a záchranných služeb Megan Stifflerová. Hasiči už dříve uvedli, že v troskách zaznamenali známky života, ale že kvůli obavám z dalších pohybů půdy nemohli zatím přistoupit k záchranné operaci.
Podle velitele policejního okrsku Tima Andersona se pohřešují jednotky lidí. „Je možné, že se nám podaří najít někoho živého,“ sdělil médiím. Zástupci vlády podle místních médií potvrdili, že mezi pohřešovanými jsou i děti. Nad postiženou oblastí nyní pátrají vrtulníky.
Novozélandský premiér Christopher Luxon na síti X uvedl, že spolu s ministry aktivně sleduje situaci v celém státě včetně události poblíž hory Maunganui. „Celá země je vděčná záchranářům, příslušníkům ozbrojených sil a všem, kteří se vystavují nebezpečí, aby zajistili bezpečnost obyvatel Nového Zélandu,“ doplnil a vyzval lidi, aby se v zasažených oblastech řídili nařízeními místních úřadů. Podle BBC má premiér na místo neštěstí přijet v pátek.
Půda při dalším sesuvu zavalila také dům v nedaleké obci Welcome Bay. Záchranné složky tam objevily těla dvou lidí, kteří se dříve pohřešovali. Nadále se pátrá po jiné osobě, neboť severně od Aucklandu přírodní živel smetl vozidlo. Extrémní počasí poničilo i některé silnice a odřízlo několik malých obcí od okolního světa. Meteorologové předpokládají, že se počasí v dalších hodinách začne zlepšovat.
Někteří se podle výpovědí svědků z kempu, který sesuv zasáhl, zachovali jako opravdoví hrdinové. „Jedna z žen, co je teď uvězněná pod zeminou, nás všechny zachránila,“ citoval výpověď svědka deník Daily Mail. „Okolo páté ráno to tu celé oběhla, všechny nás vzbudila a dostala nás pryč. Sama takové štěstí neměla,“ pokračoval.
O neštěstí promluvil i záchranář Mark Tangey, který byl na místě jako jeden z prvních. Na střeše zavalených umýváren prý viděl skupinu mužů s nářadím. „Snažili se tu střechu rozbít, protože zevnitř byly slyšet výkřiky prosící o pomoc,“ popsal děsivý pohled. „Připojili jsme se k nim a asi půl hodiny se je snažili dostat ven. Po patnácti minutách už jsme křik neslyšeli,“ pokračoval mrazivě.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.