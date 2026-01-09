Horor na skládce v Cebu: Jeden mrtvý a desítky pohřešovaných po sesuvu
Nejméně jeden člověk zemřel, sedm bylo zraněno a dalších nejméně 27 osob se pohřešuje po sesuvu odpadků na skládce v centrální části Filipín. S odkazem na policii o tom informuje agentura AP.
Záchranáři vyprostili osm lidí a pátrají po dalších po sesuvu v zařízení na třídění odpadu v Binaliw ve městě Cebu. Oběťmi jsou pracovníci skládky, zda jsou mezi oběťmi i lidé, kteří tam nepracovali, není v tuto chvíli jasné.
Jednou z vyproštěných byla žena, která zemřela při převozu do nemocnice, uvedl policejní ředitel Roderick Maranan. Ostatní vyproštění podle něj vyvázli se zraněními. Podle Maranana se po 27 lidech stále pátrá.
Starosta města Nestor Archival uvedl, že zachráněno bylo nejméně 12 lidí a 38 dalších se stále pohřešuje. Rozdílný údaj úřady bezprostředně nevysvětlily.
„Městská správa ujišťuje veřejnost i rodiny postižených, že jsou přijímána veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti, transparentnosti, odpovědnosti a soucitné pomoci v průběhu pokračujících operací,“ uvedl Archival.
Úřady a vedení zařízení na nakládání s odpady, které má 110 zaměstnanců, se podle Archivala měly v pátek sejít na mimořádném jednání.
Jednou z nízkých budov, které zasáhla masa odpadků sesouvající se na skládce, byl sklad, kde pracovníci třídili recyklovatelný odpad uvedl Maranan. Dodal, že zatím není jasné, zda byly zasaženy také okolní domy.
