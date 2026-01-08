Šéfka hygieny srazila motorkáře a ujela? Policie Sedláčkovou obvinila, ta prý o ničem neví
Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Žena uvedla, že motorkáře nesrazila, ale šlo o kontakt vozidla s motocyklem, kterého si nebyla vědoma.
Ředitelka loni v březnu na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Za ublížení na zdraví z nedbalosti jí hrozí až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po Sedláčkové vyvození osobní odpovědnosti. Na tento požadavek Sedláčková ve čtvrtečním vyjádření nereagovala.
„Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ sdělila ředitelka. Objektivní informace bude možné podat po ukončení celé věci, uvedla Sedláčková.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje situaci za závažnou. „Bude po ředitelce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje požadovat vyvození osobní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že podle služebního zákona nemá ministr možnost ji přímo odvolat, další postup se bude odvíjet od kroků příslušných orgánů,“ sdělila ve středu mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová.
Na obvinění upozornil Český rozhlas (ČRo) i Seznam Zprávy, který loni zveřejnil, že řidičkou byla Sedláčková. „Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. 3. 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. ,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr.
Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.
Pokud Vás chtějí nadřízení podržet, tak řeknou, že ctí presumpci neviny. Pokud ne, tak už jen obvinění je natolik závažné, že se neslučuje s výkonem funkce. Takže je to jen o tom koho znáte nebo na koho co víte. A podle toho si pak pobírá vesele dál statisíce měsíčně. Zajímalo by mě kolik dostala na Vánoce na odměnách.