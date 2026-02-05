Dohra týrání kočky v sušičce: Místní mladíkům vyhrožují násilím
Naprosto otřesný případ, kdy dva náctiletí v Litoměřicích zavřeli kočku do sušičky, vše natáčeli a výsledkem se chlubili kamarádům, má dohru. Na aktéry venku čekají rozzuření lidé, dohlížet musí policie. Jeden z kluků svádí vinu na druhého.
Odporné video mladíci rozeslali známým a nejspíš se těšili na obdivné reakce. Dočkali se pravého opaku. Záhy už se ve virtuálním prostředí sdílela jejich jména i adresy. Před domem jednoho z aktérů se začali shromažďovat rozzuření lidé.
„Pojď ven, ty zm*de jeden, rozbijeme ti držku! Na nějakou karmu si hrát nebudem,“ křičela podle CNN Prima NEWS jedna z žen. Na shromážděné dohlíželi policisté, povolali dokonce i psovody. Vyzvali naštvané lidi, aby nebrali spravedlnost do vlastních rukou.
„Jakékoli projevy, vyhrožování či snaha o vlastní řešení incidentu mohou vést pouze k dalším problémům. Tímto chceme veřejnost ujistit, že ve věci provádíme veškeré potřebné úkony směřující k objasnění celé události,“ uvedl policejní mluvčí David Novák. Od domu jednoho z kluků se přesunula skupina asi 50 lidí k domu druhého, jeden z naštvaných hodil na pozemek vejce, policisté ho poté vykázali.
Promluvil jeden z aktérů videa. „Bylo to tak, že jsem tady ubytovával kámoše, který nějak fetoval a měl přestat. Byl na ulici, já jsem ho chtěl přivést k sobě domů. Byla party, něco jsem si dal a napil se. Kouřil jsem marihuanu. Najednou jsem se vzbudil, byl jsem mimo a kámoš dával tu kočku do sušičky. Vůbec nechápu, proč to udělal, proč to měl zapotřebí,“ popisoval pro CNN Prima NEWS. Tvrdí, že všeho lituje, a veškerou vinu svaluje na kamaráda.
„Já jsem u toho byl, nejsem autorem toho videa a nejsem ten, kdo to udělal. Já za tou kočkou šel. Říkal, že má nenávist ke kočkám,“ doplnil. Video zobrazuje i to, jak do již bezvládného těla kočky kouše pes. Případ se provalil, když záznam přišel i dívkám z litoměřického učňáku. Záběry je tak vyděsily, že se obrátily na učitele.
„Toto otřesné video mi poslala studentka. Chtěla to řešit, nevěděla jak. Já jsem to šla nahlásit na kriminální policii, kde mi bylo řečeno, že tento případ už řeší,“ řekla jedna z učitelek. Policisté okolnosti ohavného případu teprve rozplétají. Pokud by se prokázalo, že zvíře uhynulo vinou kluků, mohl by jim jako mladistvým hrozit až tříletý trest.
Dejte jim 10 let a tátovi, který znásilňuje 5 měsíční vlastní dceru dejte pokutu...lidi se více rozlítí z nepravostí nad zvířaty než lidmi. Informují, že mám psa i kočku a miluji je, ale lidi mám raději, aby tady někdo nepsal nějaké výlevy. obecně je to hnus, ale kluci asi experimentovali, co vydrží, když má se říká 9 životů. Rozhodně by kluci museli k psychologovi.