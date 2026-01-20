Nechutná krutost v Handlové: Muž měl psa umlátit, postřelit a podříznout
Slovenská policie obvinila muže z mimořádně brutálního týrání zvířete. Podle vyšetřovatelů měl v prosinci 2025 na dvore rodinného domu nejprve udeřit vlastního psa kladivem, poté ho postřelit jateční pistolí a nakonec mu podříznout krk. Tělo zvířete měl následně vyhodit do příkopu u cesty. Pachateli teď hrozí vězení.
Vyšetřovatel enviropolice Národní centrály boje proti organizovanému zločinu obvinil muže (47) z města Handlová z přečinu týrání zvířat. Případ, který se stal již v prosinci 2025, zveřejnila Policie České republiky na svém Facebooku.
Podle dosavadních zjištění měl obviněný na dvoře rodinného domu usmrtit svého psa plemene sibiřský husky mimořádně syrovým způsobem. Nejprve ho měl udeřit kladivem do oblasti hlavy. Když zvíře stále žilo, měl použít jateční pistoli a psa postřelit. Brutální útok pak dokončil podříznutím krku a hrudníku. Tělo mrtvého psa měl muž následující den odvézt a vyhodit do příkopu u cesty za obcí.
Vyšetřovatelé obvinili muže z týrání zvířat. Pokud soud muži vinu prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody v délce šesti měsíců až tří let.
