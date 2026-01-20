Podrobná zpráva policie o střelbě v Chřibské: Masivní palba a arzenál zbraní!
Policisté v detailní zprávě popsali minuty hrůzy na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Aktivní střelec spustil palbu přímo v budově radnice, policisté se ocitli pod masivní střelbou a zasahovali v extrémně nebezpečných podmínkách. A co víc, střelec měl u sebe arzenál zbraní. Tragický útok si vyžádal jednu oběť na životě a šest zraněných, mezi nimi i tři policisty.
Krátce před desátou hodinou přijala policie oznámení o střelbě na městském úřadě v Chřibské. Na místo během několika minut dorazily hlídky z Krásné Lípy a Děčína a okamžitě zahájily zákrok proti aktivnímu střelci.
Policisté vstoupili do budovy, kde na ně útočník vypálil desítky nábojů. Hlídky byly nuceny palbu opětovat. Jeden z policistů byl postřelen do nohy, další měl prostřelený oděv v oblasti ramene a třetí utrpěl pohmoždění ruky. Všichni jsou mimo ohrožení života.
Útočníkovo jednání si vyžádalo jeden lidský život a zranění šesti osob. Jeden ze zaměstnanců úřadu se v zoufalství pokusil zachránit skokem z okna. Při přestřelce byla postřelena také žena, kterou podle dosavadních zjištění zasáhla střela ze služební zbraně. Případ proto bude prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Před půl jedenáctou byl střelec eliminován vlastní nelegálně drženou zbraní. Policie u něj zajistila čtyři nelegální střelné zbraně. Jednalo se o devětatřicetiletého muže, který byl v minulosti trestně stíhán mimo jiné za drogovou a majetkovou trestnou činnost.
Policie vyloučila teroristický, politický i náboženský motiv. Nejpravděpodobnější verzí je vyřizování osobních sporů. Vyšetřování případu nadále pokračuje.
A teď je potřeba vytvořit 20 ti člennou komisi , aby rok zkoumala , vyhodnocovala , radila atd .